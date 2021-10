Élelmiszerbiztonság

17 embert ölt meg a gyilkos alkohol Oroszországban

Oroszországban tizenhét ember halt meg, miután hamisított alkoholt tartalmazó, erősen mérgező metanolt fogyasztott - közölték pénteken a hatóságok, a nyomozók büntetőeljárást indítottak. 2021.10.08 16:53 ma.hu

A Moszkvától mintegy 1500 kilométerre délkeletre, a déli Urálban fekvő Orenburg régióban további 16 ember szenvedett alkoholmérgezést.



"Jelenleg 33 áldozatról tudunk, akik közül 17-en meghaltak" - közölte a kormányzó hivatala a Telegram üzenetküldő alkalmazáson.



A vizsgálatok kimutatták, hogy az áldozatok metanolt tartalmazó alkoholt fogyasztottak, amely az etanoltól - az italokban található alkohol szokásos formájától - eltérően erősen mérgező, és már nagyon kis adagban is vakságot okozhat.



"Néhány esetben a szervezetben lévő koncentrációja 3-5-ször nagyobb volt, mint a halálos dózis" - közölte a kormányzói hivatal.



Orszk városában egy, a illegális alkoholt előállító műhelyre csaptak le, és több mint 1200 palackot foglaltak le - közölték a tisztviselők.



Az alkoholtartalmú szeszes italok és háztartási termékek fogyasztása meglehetősen gyakori Oroszország szegényebb régióiban, és számos alkohol okozta halálesetért felelős.



Azok, akik ezeket a termékeket fogyasztják, általában a szociálisan leghátrányosabb helyzetűek.



Narkológusokból és intenzív terápiás orvosokból álló csapatot küldtek az orenburgi régió keleti részére, ahol a haláleseteket regisztrálták.



"Minden erőforrást mozgósítottak, beleértve a lélegeztetőgépeket is" - közölte a kormányzói hivatal.



Denis Pasler kormányzó közölte, hogy a regionális hatóságok megkezdték az alkoholforgalmazók ellenőrzését.



Arra kérte a lakosokat, hogy az ellenőrzések befejezéséig tartózkodjanak az alkoholfogyasztástól, "életveszélyesnek" minősítve azt.



Az oroszországi súlyos bűncselekményeket vizsgáló Nyomozó Bizottság orenburgi kirendeltsége pénteken közölte, hogy a halálesetek után öt vizsgálatot indított, többek között a biztonsági előírásoknak nem megfelelő áruk értékesítése miatt.



Három embert vettek őrizetbe a halálesetekkel kapcsolatban. Egyiküket, egy 29 éves orszki férfit hamisított alkohol előállításával gyanúsítják - közölték a nyomozók közleményükben.



A halálesetek kevesebb mint egy évvel azután következtek be, hogy novemberben hét ember halt meg az orosz távol-keleti Jakutföldön, miután hígított kézfertőtlenítőszert fogyasztottak.



A közelmúlt legnagyobb, csempészett alkohollal kapcsolatos tragédiája 2016-ban történt, amikor a szibériai Irkutszk városában több tucat ember halt meg, miután a fagyállóban használt mérgező anyagot, metanolt tartalmazó fürdőesszenciát fogyasztottak.



Az említett halálesetek után Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt mondta, hogy a tragédia "nagyon nagy figyelmet" igényel.



Dmitrij Medvegyev, aki akkoriban miniszterelnök volt, utasította a kormányt, hogy "rendezze" a problémát, hogy az elszegényedett alkoholistáknak nem ivásra szánt alkoholos termékeket adnak el.