Gazdaság

Olaszországban leállították egy üzem termelését az energia drágulása miatt

Legalább másfél hónapra felfüggesztették egy olaszországi gyárban a termelést a megemelkedett energiaköltségek miatt, miközben az olaszországi acéltermelők szövetsége az ipari ágazat megbénulásának veszélyére hívta fel a figyelmet csütörtökön.



A norvég multinacionális vállalat, a Yara műtrágyát gyártó üzemében állították le ideiglenesen a termelést legalább hat-nyolc hónapra. A Ferrara városában található gyárban 140-en dolgoznak: a munkásokat egyelőre tovább foglalkoztatják, a tervek szerint karbantartási munkákat végeznek, valamint továbbképzésen vesznek részt.



A vállalat közleménye szerint a termelés felfüggesztésére a nyersanyagként használt földgáz árának emelkedése miatt volt szükség, amely tavaly év elejétől négyszáznegyven százalékkal lett magasabb. A vállalat másik olaszországi gyárában nem állították le a termelést.



További gyárak leállását jósolta az acéltermelőket tömörítő Federacciai elnöke, Alessandro Banzato, aki szerint ha az árak tovább emelkednek, "napok kérdése" lehet a termelés felfüggesztése más üzemekben is, miután - mint mondta - az energiaköltségeket a kész termékek ára sem fedezi.



A római kormány több mint kétmilliárd eurós gyorssegélyről határozott a közüzemi díjak hirtelen emelkedése után, amely a számítások szerint 30 millió háztartást és 6 millió mikrovállalkozást hozhat nehéz helyzetbe. A beavatkozásnak köszönhetően az áram ára a korábban beharangozott negyvenhez képest "csak" közel harminc százalékkal, a földgázdíjak majdnem tizenöt százalékkal emelkedtek. Valójában már a harmadik negyedévben is növelték a tarifákat, és Roberto Cingolani az úgynevezett környezeti átmenetért felelős miniszter szerint januártól elkerülhetetlen lesz az újabb áremelés. A lakosság az első megemelt közüzemi számlákkal az utolsó negyedév végén fog szembesülni. Az olaszországi földgáz-ellátás mintegy nyolcvan százaléka külföldről érkezik: Oroszország irányából, valamint Algériából és Norvégiából. A Líbiával közös gázvezeték ellátása akadozik az ország háborús helyzete miatt.



Ezzel egy időben a sajtó számításai szerint átlagban öt-hét euróval nőtt egy teljes tankolás ára, és az energiadrágulás a gabonaárakat is növelte. Elemzők rámutattak, hogy az árak emelkedését részben az egészségügyi vészhelyzet után teljes erővel újraindult termelés energiafogyasztásának megugrása okozta. Az ipari túltermelés miatt például hiány alault ki Olaszországban a mikrochip utánpótlásban is. A belügyi tárca már a nyáron azt közölte, hogy a pandémia okozta gazdasági válság hatására a társadalmi feszültségek erősödésével számol, gyakori utcai demonstrációkkal.