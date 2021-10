Politika

Draghi: Merkel meghatározó volt Európában, hiányozni fog

Az Európai Unió küszöbönálló kihívásairól, a migrációról, az energiaárak emelkedésének hatásáról, Afganisztánról és a klímaváltozásról egyeztetett Mario Draghi olasz miniszterelnök és Angela Merkel távozó német kancellár találkozójukon, amelyről személyesen számoltak be a római kormánypalotában tartott sajtótájékoztatón csütörtökön.



Mario Draghi köszönetet mondott Angela Merkelnek kormánya és saját nevében is. Kijelentette, Merkel "meghatározó"" szerepet töltött be az utóbbi tizenhat évben Európa jövőjének megrajzolásában.



Merkel politikáját a "nyugodtság, határozottság és a meggyőződött európaiság" jellemezte - hangoztatta Mario Draghi. Az Európai Központi Bank (ECB) egykori elnökeként Angela Merkel érdemének nevezte a pénzintézet függetlenségének megtartását és a közös európai valuta védelmét. Mario Draghi "meghatónak" nevezte a pandémia első, legnehezebb szakaszában nyújtott segítséget, amikor több tucat olasz beteget Németországban láttak el. Köszönetet mondott Merkelnek a járvány utáni gazdasági helyreállítási program megszületéséért, amely a leginkább sújtott országok iránti szolidaritásra épül. Mario Draghi rendkívüli lehetőségnek nevezte az Olaszországnak szánt kétszáz milliárd eurós csomagot, melyet - tette hozzá - "tisztességesen" kell felhasználni az infrastruktúra, oktatás, egészségügy, kultúra terén felhalmozott lemaradás behozatalára.



Kiemelte Angela Merkel szerepét a szíriai és ukrajnai válság kezelésében. Úgy vélte, a kancellár példaképpé vált a politikát választó fiatal nők számára.



Angela Merkel "hiányozni fog" - mondta Mario Draghi.



A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a kétoldalú találkozón egyeztettek az EU előtt álló feladatokról, a klímaváltozás sürgette lépésekről, valamint szó volt a növekvő energiaáraknak a vállalkozásokra gyakorlott negatív hatásáról. Utóbbit illetően Draghi úgy vélte, Berlinnek és Rómának közös érdekeket kell képviselni.



Érintették az afganisztáni humanitárius válságot, az afgán lakosság jogai védelmének biztosítását, valamint a terrorizmussal szembeni küzdelmet.



Angela Merkel emlékeztetett, hogy a 2001-es amerikai terrortámadás kiindulópontja éppen Afganisztán volt. A decemberi parlamenti választásokra készülő Líbiával kapcsolatban úgy vélte, a nemzetközi közösségnek nem szabad túl sok időt vesztegetnie a Líbiát érintő döntéshozatalban. Mario Draghi hasonlóan fontosnak nevezte a külföldi csapatok kivonulását Líbiából. A migrációra vonatkozó kérdésre válaszolva a kancellár az európai tagállamok közti együttműködést szorgalmazta olyan kihívásokkal szemben, melyekkel - mint fogalmazott- egyedül egyetlen ország sem képes szembeszállni.



Utolsó hivatalos kétoldalú találkozójukon Draghi és Merkel egy római szálloda tetőteraszán ebédelt. Merkel nem titkolta, hogy nagyon szereti Olaszországot, és magánemberként is visszatér majd oda.

Angela Merkelt délelőtt Ferenc pápa fogadta a Vatikánban. A háromnegyed órás találkozó témáiról maga a politikus számolt be az újságíróknak, kiemelve, hogy az egyházfővel az Európai Unió előtt álló politikai kihívásokról, az afganisztáni humanitárius helyzetről, valamint az éghajlatváltozás negatív hatásaival szembeni fellépésről beszéltek. Hírügynökségi jelentések szerint Ferenc pápa budapesti és szlovákiai látogatásáról is beszámolt Merkelnek.



A távozó német kancellár a szentszéki államtitkár Pietro Parolin bíborossal is egyeztetett.



A Vatikán előtt Merkel felkereste a Civiltá Cattolica jezsuita havilap szerkesztőségét, ahol a szexuális visszaélésekkel szembeni fellépésről és azok megelőzéséről beszélt. A kancellár magánlátogatást tett a Szent Péter-bazilikában.



Angela Merkel délután részt vesz azon a békeimán, amely Ferenc pápa vezetésével a Colosseum előtti téren zajlik a világ nagy vallásai képviselőinek jelenlétében.