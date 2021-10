Koronavírus-járvány

A francia egészségügyi hatóságok az ágazat dolgozóinak is ajánlják a harmadik védőoltást

Az új ajánlás, amelyet a kormány nem köteles követni, további 3,5 millió embernek nyitja meg a harmadik védőoltás lehetőségét. 2021.10.06 19:23 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Emlékeztető oltás javasolnak az egészségügyi dolgozóknak a francia egészségügyi hatóságok a BioNTech/Pfizer koronavírus elleni vakcinájából.



Franciaországban a harmadik védőoltás kampánya már szeptember elején megkezdődött, de eddig csak a 65 éven felülieknek és a veszélyeztetetteknek, mintegy 18 millió embernek javasolták, hogy a BioNTech/Pfizer vakcináinak egy további adagjával növeljék a Covid-19-et okozó vírus elleni antitestek előállításának képességét.



Az egészségügyi főhatóság (HAS) két nappal azután fogalmazta meg új ajánlását, hogy az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) emlékeztető oltást javasolt.



A francia főhatóság nem zárta ki, hogy a harmadik védőoltás lehetőségét hosszú távon megnyitja a teljes lakosság számára, de úgy ítélte meg, hogy ez egyelőre még korai lenne. "Az emlékeztető oltás beoltása valószínűleg a következő hónapokban mindenki számára szükséges lesz" - hívta fel a figyelmet a HAS.



Az új ajánlás, amelyet a kormány nem köteles követni, további 3,5 millió embernek nyitja meg a harmadik védőoltás lehetőségét. Az egészségügyi dolgozóknak egyébként kötelező a koronavírus elleni oltás felvétele.



Az emlékeztető oltást ugyanakkor legalább hat hónappal az első oltási ciklus beadása után javasolja a francia hatóság, miután az oltási hatékonysága a hatodik hónaptól mutat csökkenést, függetlenül a vakcinától és a beoltott személy korától.



Az oltásra jogosult franciák 87 százaléka vette fel eddig legalább az első oltást, 85 százalékuk mindkét adagot. A nagyobb oltóközpontok országszerte bezártak, vakcinát az iskolákban, a háziorvosoknál és a gyógyszertárakban lehet még igényelni, miközben a társadalombiztosítás munkatársai egyesével keresik fel és próbálják meggyőzni a még be nem oltott mintegy 3 millió idős vagy veszélyeztetett embert.



A kormány szerdán megerősítette, hogy október 15-től a felnőtteknek csak a receptre felírt teszt lesz ingyenes, a 18 éven aluliak számára viszont bármilyen indok esetén ingyenes marad. A társadalombiztosításnak az idei évben eddig 6,2 milliárd euróba kerültek a szűrések.



A koronavírus-járvány negyedik hullámának augusztus közepi tetőzése óta a mutatókkal párhuzamosan a szűrések száma is csökkenő tendenciát mutat: augusztusban heti 5,7 millió, egy hónappal később már csak 3,6 millió tesztet végeztek a rendelőintézetekben és a gyógyszertárakban. Jelenleg ezeknek már csak 1 százaléka bizonyul pozitívnak.



Kórházban még 7 ezer fertőzöttet ápolnak, számuk naponta több mint százzal csökken, közülük 1200-an vannak súlyos állapotban. A napi esetszám átlaga hétről hétre 20-30 százalékkal csökken, a múlt héten már 5 ezer alatt volt. A járvány szövődményeiben elhunytak száma 116 ezer, az elmúlt 24 órában a számuk 62-vel emelkedett.