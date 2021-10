Nagy-Britannia

Johnson: nincs visszatérés az alacsony bérekre, alacsony képzettségre építő modellhez

Boris Johnson brit miniszterelnök szerint Nagy-Britannia nem térhet vissza az alacsony bérekre, alacsony szakképesítésű munkavállalókra alapozott gazdasági modellhez, amelyet az ellenőrzés nélküli bevándorlás hozott létre és tartott fenn.



Johnson a kormányzó brit Konzervatív Párt Manchesterben tartott éves kongresszusának szerdai zárónapján felszólalva kijelentette: a jelenlegi ellátási feszültségekre nem az a válasz, hogy "ismét meghúzzuk az 'ellenőrizetlen bevándorlás' feliratú jó öreg emeltyűt".



A kormányfő szerint a válasz éppen a bevándorlás ellenőrzése. Hozzátette: a tehetséges embereket be kell engedni Nagy-Britanniába, de a bevándorlás nem helyettesítheti a szakképzettség javítását, a munkaeszközök és a munkakörülmények minőségének fejlesztését célzó beruházásokat.



Johnson az utóbbi napokban többször is kifejtette ezt a véleményét, miután a teherautósofőrök krónikus hiánya és az ebből eredő ellátási fennakadások országszerte pánikszerű üzemanyag-felvásárláshoz és emiatt súlyos hiányokhoz vezettek.



A pánikvásárlások éppen két hete kezdődtek, miután először a BP, majd több más nagy forgalmazó is bejelentette, hogy kénytelen töltőállomásokat bezárni, mert a tartályautó-sofőrök hiánya miatt nem tudja teljes hálózatát folyamatosan ellátni üzemanyaggal.



Az ország jelentős térségeiben még a hétvégén is hosszú, esetenként kilométeres sorok kígyóztak a benzinkutaknál. Ez a hét elejére a legtöbb országrészben megszűnt, de Londonban és környékén sok kútnál még szerdán is tapasztalható volt sorban állás és hiány.



A fuvarozói szakma érdekképviseleti szervezeteinek számításai szerint a brit áruszállítási szektorból legalább százezer kamionsofőr hiányzik, elsősorban azért, mert a brit EU-tagság megszűnése (Brexit) óta rengeteg uniós munkavállaló távozott Nagy-Britanniából.



Boris Johnson azonban a Konzervatív Párt kongresszusát bezáró szerdai felszólalásában kijelentette: a helyzet megoldása az, hogy a nagy-britanniai kamionos pihenőket kell felszerelni a legalapvetőbb kényelmi felszerelésekkel, hogy a teherautósofőrök ne a környező bokrokban legyenek kénytelenek könnyíteni magukon.



Johnson ugyanezt többször is kifejtette az elmúlt napokban.



A tory kongresszus kezdete előtt, a BBC televízió vasárnapi politikai magazinműsorában úgy fogalmazott: a brit közúti fuvarozóvállalatok évtizedekig nem fejlesztették a kamionos pihenőhelyeket, nem javították a munkakörülményeket és nem emelték a béreket, ehelyett jórészt a kelet-európai EU-tagországokból érkező, "nagyon keményen dolgozó" munkavállalókra hagyatkoztak, akik ilyen feltételekkel is hajlandók voltak elvégezni ezt a munkát.



Johnson szerint ez az oka annak, hogy a kamionsofőri foglalkozás ezekkel bérekkel és ilyen munkakörülmények közepette jelenleg nem vonzó.

A pártkongresszus szerdai zárónapján a brit kormányfő kijelentette: Nagy-Britannia ehelyett a magas bérezésű, magas szakképzettségű, magas termelékenységű gazdasági modell felé indul, mivel ez az a változás, amelyre a brit választók az EU-tagságról 2016-ban rendezett népszavazáson voksoltak.



A referendumon a kilépésre szavazók kerültek szűk, 51,89 százalékos többségbe.



A tory kongresszuson Boris Johnson kijelentette: Nagy-Britannia arra fogja felhasználni "a Brexit nyújtotta szabadságot", hogy ezentúl másképp intézze ügyeit. Megszabadul például azoktól az uniós jogszabályoktól, amelyekre nincs szüksége, saját határőrizeti törvényt alkot, és legalább nyolc szabadkikötőt hoz létre.



Shevaun Haviland, a Brit Kereskedelmi Kamarák elnöke a beszéd után a BBC-nek nyilatkozva hangsúlyozta: a brit vállalatok támogatják a magas bárszínvonalú, magas szakképesítésre épülő üzleti modell célkitűzését, de ezt nem lehet egyik napról a másikra megteremteni.



Haviland szerint jelenleg a "célzott bevándorlás" kínálná a megoldást a szakképzett munkaerő kritikus mértékű országos hiányára.