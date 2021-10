Ausztria

Házkutatást tartottak az osztrák kormánypárt székházában és a kancellári hivatalban

A gazdasági és korrupciós ügyekkel foglalkozó osztrák államügyészség (WKStA) szerda délelőtt házkutatást tartott a kormányzó Osztrák Néppárt (ÖVP) bécsi központjában és a kancellári hivatalban is, a házkutatások érintettjei mindannyian Sebastian Kurz kancellár bizalmi emberei: Johannes Frischmann sajtószóvivő, Gerald Fleischmann médiakoordinátor és Stefan Steiner vezető stratéga - erősítette meg írásos nyilatkozatában Kurz egyik szóvivője.



A Die Presse és a Kurier című lapok előzőleg megjelent értesülései szerint a vád hűtlen kezelés, megvesztegetés és kenőpénz elfogadása, elsősorban az Österreich napilapban megjelent közvélemény-kutatási adatok manipulálása érdekében. Ezeket a hirdetéseket a gyanú szerint a pénzügyminisztérium fizette, és a vádak szerint kizárólag az ÖVP pártpolitikai érdekeit szolgálták.



Az ügyészség a fent nevezetteken túlmenően nyomozást folytat Sophie Karmasin közvélemény-kutató, az ÖVP által delegált egykori családügyi miniszter, Thomas Schmid, a pénzügyminisztérium volt államtitkára, a Nemzeti Vagyonkezelő Holding egykori elnöke (ÖBAG), valamint Wolfgang és Helmuth Fellner, az Österreich médiacsoport tulajdonosai ellen.



A gyanú szerint a szóban forgó hirdetések és médiakooperációs megegyezések értéke 1,3 millió euró (csaknem 470 millió forint) volt.



A tartalmak és megjelentetésük időpontja miatt érintett az ügyben a médiacsoport szerkesztősége is, amely ellen a vád: a közvélemény befolyásolása "kozmetikázott" közvélemény-kutatási adatokkal.



August Wöginger, az ÖVP frakcióvezetője újságírók előtt felháborodottan utasította vissza a vádakat. Véleménye szerint az ÖVP-t és annak vezető politikusait érintő, ötéves múltra visszatekintő hamis vádakról sorra kiderült, hogy nincs alapjuk. "Ahogy azokban az ügyekben sem találtak semmi terhelőt, a mostani is csak egy politikai színjáték" - hangsúlyozta sajtóértekezletén a frakcióvezető.



Az ellenzéki Szociáldemokrata Párt (SPÖ) és a Szabadságpárt (FPÖ) gyorsan reagált a történésekre. Jan Krainer, az SPÖ frakcióvezetője és Christian Hafenecker, az FPÖ parlamenti képviselője Sebastian Kurz lemondását követelik.



Az Österreich Médiacsoport állásfoglalása szerint a WKStA vádjai félreértésen alapulnak. A cégcsoport a hozzá tartozó oe24 hírtelevízió online oldalán tételesen is cáfolja azokat. Véleményük szerint a WKStA összekeveri az állami megbízásból végzett felméréseket az Österreich napilap közvélemény-kutatásaival. Hivatkozva az átláthatósági törvény által előírt és folyamatosan közzétett nyilvános adatokra, visszautasítják a vádakat és kijelentik, hogy soha nem kaptak pénzt a pénzügyminisztériumtól olyan politikai hirdetésre, amely közvélemény-kutatási adatok közzétételére irányult volna.



Sebastian Kurz kancellár külföldön tartózkodik, így még nem kommentálta a történteket.