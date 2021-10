Koronavírus-járvány

Izraelben a negyedik, delta járványhullám visszavonulását jelzik az adatok

A koronavírus-járvány negyedik, delta hullámának visszavonulását jelzik az adatok Izraelben - jelentette szerdán a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet.



Legutóbb július végén, a delta vírusvariánshoz köthető hullám kezdetén mértek a keddi adatnál, 2,32-nél alacsonyabb pozitivitási arányt az újonnan teszteltek körében. A kedden elvégzett mintegy 115 ezer tesztből ugyanis csak 2502 bizonyult pozitívnak, míg augusztusban és szeptemberben ez a szám jóval magasabb volt, szeptember elején pedig a 8 százalékot is meghaladta a mutató.



A járvány megjelenése óta a mintegy 9,4 millió lakosú országban 1 297 726 fertőzöttet regisztrálták a hatóságok.



Szerdán, augusztus közepe óta először 600 alá esett a súlyos Covid-betegek számára vonatkozó napi adat. Jelenleg Izraelben 35 876 aktív koronavírus-esetet tartanak nyilván, és 705-en vannak közülük kórházban. A súlyos esetek száma 487, közülük 190 beteg van lélegeztetőgépen. A súlyos esetek több mint 77 százaléka oltatlanok közül került ki, és mindössze 7 százalékukat oltották be háromszor.



A még mindig viszonylag magas fertőzési adatok ellenére az utóbbi hetekben Izraelben lassult a járvány terjedése, a vírus fertőzőképességét jelző R mutató az augusztus eleji 1,36-ról fokozatosan 1 alá csökkent, jelenleg 0,78, vagyis száz új fertőzött már csak 78-nak adja át a vírust.



Nachman As professzor, az egészségügyi minisztérium igazgatója a 103-as kereskedelmi rádiónak szerda reggel azt nyilatkozta, hogy egyértelmű a fertőzöttek és a betegek számának csökkenése, és ha ez a tendencia a jövő héten is folytatódik, akkor Izraelben véget ér a negyedik hullám.



"Azt gondolom, hogy a harmadik, megerősítő oltás központi jelentőségű. Ez abból is látszik, hogy a súlyos betegek és a fertőzések száma a fél évnél régebben kétszer oltottak között a hullám elején jelentős volt. De ez megváltozott a hullám folytatódásakor, miután egyre többeket újra beoltottak. Ma már a súlyos betegek többsége oltatlan" - hangsúlyozta As professzor.



A korábbiaknál fertőzőbb delta vírusváltozat okozta negyedik járványhullámot az oltottak számának növelésével, illetve a fél évnél korábban vakcinázottak, és már részben védettségüket vesztők harmadik, megerősítő oltásával fékezték meg az izraeli hatóságok.



Tavaly december vége óta Izraelben 6 159 094 embert (tizenkét évesnél idősebbeket) oltottak már be legalább egyszer a Pfizer/BioNTech vakcinájával, ez az ország lakosságának 66,23 százaléka.



A védettség növelésére augusztusban újabb, harmadik oltási kampányt indítottak a legalább öt hónappal korábban, másodszor is beoltottak számára, először csak a 60 év felettiek, majd fokozatosan az egyre fiatalabbak körében 12 éves alsó korhatárig. A kampány nyomán eddig 3 634 984-en vették fel a harmadik adag vakcinát, ami a lakosság 39,09 százalékát jelenti.