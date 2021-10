EU

El sem hiszi, hány külföldi kamionsofőr jelentkezett a 'kecsegtető' brit állásajánlatokra

Még mindig vannak üzemanyagellátási fennakadások, miközben mindössze 27 EU-s tartálykocsi sofőr jelezte, hogy igényt tartana az ideiglenes vízum nyújtotta "fantasztikus" 3-4 hónapos lehetőségre.

A Times.co.uk adatai szerint mindössze 27 EU-s tartálykocsi sofőr találta vonzónak, míg Boris Johnson brit miniszterelnök bejelentése szerint mindösszesen is nagyon kevés, egészen 130 külföldi kamionsofőr jelentkezett nagy-britanniai munkavégzésre, de ez a közúti fuvarozói szakma véleményével ellentétben nem a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit), hanem az egész világra jellemző kamionsofőr-hiánynak a következménye.



Nagy-Britanniában a kamionsofőrök hiánya és a hirtelen tömegessé vált felvásárlás miatt súlyos hiány támadt elsősorban üzemanyagokból, és még kedd estére sem állt helyre teljesen az ellátás. Emellett érzékelhetők a logisztikai problémák a boltok élelmiszerkínálatában is.



A múlt hónap végén országszerte pánikszerű vásárlási roham kezdődött a brit benzinkutaknál, miután több nagy forgalmazó bejelentette, hogy kénytelen töltőállomásokat bezárni, mert a tartályautó-sofőrök krónikus hiánya miatt nem tudja teljes hálózatát folyamatosan ellátni üzemanyaggal.



A brit lakossági piac 65 százalékát ellátó független kiskereskedelmi üzemanyag-forgalmazók szakmai szervezete, a Petrol Retailers Association (PRA) kedd este közölte, hogy a szervezethez tartozó londoni és délkelet-angliai töltőállomások 15 százalékánál továbbra sem lehet üzemanyagot kapni, és csak a kutak 64 százaléka árulja az üzemanyagok teljes választékát.



Más országrészekben a benzinkutak 86 százalékánál kapható az összes üzemanyagfajta.



A brit kormány a kialakult válsághelyzet megoldására engedélyezte, hogy a fuvarozócégek gyorsított munkavállalási engedélyezési feltételekkel toborozzanak külföldi - elsősorban európai uniós - kamionsofőröket.



A program keretében azonnali hatállyal 300, október végéig további 4700 külföldi kamionsofőr vállalhat munkát Nagy-Britanniában, március 31-ig szóló engedéllyel.



Boris Johnson a BBC televízió keddi hírműsorában azonban elmondta, hogy a fuvarozóvállalatok bejelentései szerint eddig mindössze 127 külföldi sofőr jelentkezett nagy-britanniai üzemanyag- és élelmiszerszállítási munkavégzésre.



A brit kormányfő kijelentette: ez is azt mutatja, hogy kamionsofőrökből az egész világon hiány van.

Arra a riporteri felvetésre, hogy a szakmai szervezetek szerint a nagy-britanniai sofőrhiány elsődleges oka a Brexit, Johnson kijelentette: nem hiszi, hogy ez lenne a fő ok. Úgy fogalmazott: Kínában és Amerikában is hiány van teherautósofőrökből, "márpedig legjobb tudomásom szerint Kína és Amerika nem tagja az Európai Uniónak".



A brit miniszterelnök ugyanakkor megismételte azt a véleményét, hogy nem lehet visszatérni alacsony bérezésre és alacsony szakképesítésre épülő "régi, bukott modellhez". E modell keretében "igencsak mostoha munkakörülmények között is nagyon keményen dolgozó, bátor, nagyszerű emberek" érkeztek külföldről, ám ez vezetett ahhoz, hogy elmaradtak a szükséges fejlesztési beruházások a nagy-britanniai közúti fuvarozásban, és a munkavállalók emiatt például "a bokorban kénytelenek könnyíteni magukon" - mondta Johnson a keddi BBC-interjúban.



A brit kormányfő néhány napon belül másodszor fejtette ki ezt a véleményét. A kormányzó brit Konzervatív Párt Manchesterben zajló éves kongresszusának kezdete előtt, a BBC televízió vasárnapi politikai magazinműsorában úgy fogalmazott: a brit közúti fuvarozóvállalatok évtizedekig nem fejlesztették a kamionos pihenőhelyeket, nem javították a munkakörülményeket és nem emelték a béreket, ehelyett jórészt a kelet-európai EU-tagországokból érkező, "nagyon keményen dolgozó" munkavállalókra hagyatkoztak, akik ilyen feltételekkel is hajlandók voltak elvégezni ezt a munkát.



Johnson szerint ez az oka annak, hogy a kamionsofőri foglalkozás ezekkel bérekkel és ilyen munkakörülmények közepette jelenleg nem vonzó.



A fuvarozói szakma érdekképviseleti szervezeteinek számításai szerint a brit áruszállítási szektorból legalább százezer kamionsofőr hiányzik, elsősorban éppen azért, mert a brit EU-tagság megszűnése óta rengeteg uniós munkavállaló távozott Nagy-Britanniából.