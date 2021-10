Hadsereg

Tengeralattjáróról tesztelték az orosz Cirkon hiperszonikus fegyvert

Először hajtott végre tesztindítást atom-tengeralattjáró az orosz Cirkon hiperszonikus manőverező robotrepülőgéppel - közölte hétfőn az orosz védelmi minisztérium.



A tájékoztatás szerint az orosz haditengerészet Szeverodvinszk atom-tengeralattjárója feltételezett tengeri cél ellen hajtott végre sikeres lövészetet a Barents-tengeren. A védelmi tárca a tesztelést sikeresnek minősítette.



A Cirkon előző teszteléseiről tavaly július 26-án, október 7-én és november 26-án, valamint idén július 19-én számoltak be az orosz fegyveres erők.



Vlagyimir Putyin elnök az orosz parlament két háza előtt 2019 februárjában tartott beszédében elmondta, hogy a Cirkon kilencszeres hangsebességgel haladva több mint ezer kilométeres hatókörben lesz alkalmas tengeri és szárazföldi célpontok megsemmisítésére. 2019 decemberében közölte, hogy készül a hiperszonikus robotrepülőgép szárazföldi állomásoztatású változata is. Alekszandr Moiszejev, az Északi Flotta parancsnoka tavaly márciusban helyezte kilátásba, hogy tengeralattjárókat is alkalmassá tesznek az indítására.