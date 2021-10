Koronavírus-járvány

Külföldi segítségkérést sürgetett a temesvári járványkórház menedzsere

A kórházmenedzser szerint a szomszédos Magyarországon sokkal jobb a járványhelyzet a lakosság nagyobb arányú átoltottsága miatt. 2021.10.04 03:22 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Külföldi segítségkérést sürgetett a Digi24 hírtelevízióban vasárnap a koronavírus-járvány negyedik hullámának a kórházakra gyakorolt nyomása miatt Cristian Oancea, a temesvári Victor Babes Járványkórház menedzsere.



Cristian Oancea kijelentette: a Temes megyei egészségügyi ellátórendszer az összeomlás határára jutott, és ha két-három napon belül nem történik segítségkérés, elkerülhetetlen az összeomlás. Hozzátette: nincs elég intenzív terápiás hely a kórházakban, a súlyos állapotban lévő betegek számára nem tudják azt a kezelést nyújtani, amelyre szükségük lenne. A helyzetet szerinte az is súlyosbítja, hogy a járvány továbbra is nagy ütemben terjed, jele sincs annak, hogy közeledne a tetőzés.



A kórházmenedzser azt is megemlítette, hogy a szomszédos Magyarországon sokkal jobb a járványhelyzet a lakosság nagyobb arányú átoltottsága miatt.



Temes megyében vasárnapra 7,81 ezrelékesre, Temesváron pedig 10,09 ezrelékesre emelkedett a fertőzöttségi ráta. Utóbbi azt jelenti, hogy az elmúlt két hétben száz emberből egy megfertőződött a városban. Tíz ezrelékhez közelít a fertőzöttségi ráta Bukarestben (8,98) és a fővárost körülvevő Ilfov megyében is (9,38). Romániában már csak a két székelyföldi megye, Hargita és Kovászna maradt zöld besorolásban, itt még 1,5 ezrelék alatti a fertőzöttségi mutató.



A vasárnap közzétett hivatalos adatok szerint a héten országszerte 71 721 új esetet jegyeztek, hatvan százalékkal többet, mint a korábbi héten. Jelenleg 13 319 koronavírusos beteget kezelnek a kórházakban, közülük 1440-et intenzív terápiás osztályon. A kórházak terheltsége a járvány kezdete óta jegyzett legmagasabb értékekhez közelít. Csupán a harmadik hullám csúcsán, április elején fordult elő, hogy két napra 14 ezer fölé emelkedett a kórházban kezelt koronavírusos betegek száma.



Az elmúlt 24 órában 150 halálos áldozatot követelt a járvány, tizenkettővel többet, mint az elmúlt két hét átlaga.