Koronavírus-járvány

Megteltek az intenzív osztályok Szalonikiben

Teljesen megteltek a koronavírusos betegeknek fenntartott intenzív osztályos ágyak az észak-görögországi Szalonikiben – írta a Kathimerini című görög napilap szombaton.



A várost körülvevő Közép-Macedónia régióban mindössze négy szabad ágy van covidos betegek számára.



Péntek óta éjszakai kijárási tilalom van érvényben Szaloniki városában, mert az elmúlt időszakban meredeken emelkedett az új fertőzöttek száma. Az egészségügyi hatóságok péntek este 2636 új esetről számoltak be a csaknem 11 millió lakosú Görögországban. Ebből csaknem négyszázat Szalonikiben jegyeztek fel.



A kikötővárosban mindössze 53 százalékos az átoltottsági arány, amely a legalacsonyabb Görögországban és Európában – írta a Kahtimerini.

Adonisz Georgiadisz görög fejlesztési miniszter csütörtökön felszólította Szaloniki lakosait, hogy oltassák be magukat.



Szalonikin kívül például Halkidiki, Larissza, Kilkisz és Kavala is vörös besorolást kapott. Ezeken a településeken hajnali egy órától reggel hatig kijárási tilalom van érvényben, amely alól csak a munkába járók és az egészségügyi ellátásra szorulók mentesülnek.



Emellett tilos a zene a szórakozóhelyeken, köztük a bárokban és kávézókban. A zárt terekben távolságtartás, maszkviselési kötelezettség, létszámkorlát és higiéniai szabályok érvényesek. Sok esetben a belépést védettségi igazolványhoz kötik.



Görögországban eddig 658 368 fertőzöttje és 14 860 halálos áldozata volt a koronavírusnak a Johns Hopkins baltimore-i egyetem szombati összesítése szerint.