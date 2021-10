Új félszigetet hozott létre a tengerbe ömlő láva a Kanári-szigeteken - videó

Újabb kráter nyílt meg a Cumbre Vieja vulkánon, amelyből láva tör fel és tart a tenger felé a Kanári-szigetekhez tartozó La Palma szigetén - közölte a spanyol geológiai és bányászati intézet (IGME) pénteken. Az új kürtő a korábbi két nyílástól északabbra található, a belőle ömlő magma több száz méterre halad az eddigi lávafolyamtól és újabb termőföldeket, valamint lakott területeket fenyeget.

