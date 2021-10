Tragédia

Tűz pusztított egy román járványkórházban, többen meghaltak

Halálos áldozatokat is követelő tűz pusztított pénteken Romániában a koronavírusos betegeket ápoló konstancai járványkórházban.



A katasztrófavédelem a tűz megfékezése után közölte: kilenc páciens életét vesztette, a kórházat kiürítették.



Az első jelentések szerint a kórház intenzív osztálya gyulladt ki, ahol lélegeztetőgépek működnek. A tragédiáról készült amatőr videofelvételeken az látszik, hogy a kétemeletes épület jelentős részét sűrű füst lepte el, a földszinti kórtermekből a betegek az ablakokon kimászva menekültek.



A katasztrófavédelem a szomszédos megyékből is Konstancára küldött tűzoltóegységeket, hogy az oltásban és a betegek kimenekítésében segédkezzenek. A konstancai járványkórház udvarán a tűzoltók mobilkórházat állítottak fel, amelyben elvégzik az evakuált betegek szűrését, és állapotuk függvényében más kórházakba irányítják át őket.



Az egészségügyi minisztérium szerint a konstancai járványkórházban 113 beteget kezeltek, közülük tízet az intenzív terápiával.



Romániában a koronavírus-járvány negyedik hulláma minden korábbit meghaladó ütemben terjed, az újonnan fertőzöttek száma a héten már több ízben rekordot döntött, a kórházak túlterheltek, a Covid-kórházak intenzív terápiás részlegei országszerte megteltek, a szaktárca újabb kórházi részlegek felszabadításával és a szakszemélyzet áthelyezésével próbálja a helyek számát a növekvő igényekhez igazítani.



Az országban az utóbbi évben három másik tragédia is történt a Covid-kórházakban, szintén a kórtermekben használt lélegeztetőgépekkel összefüggésben. Tavaly novemberben a kelet-romániai Karácsonkő (Piatra Neamt) koronavírusos betegeket ápoló kórházának intenzív osztálya gyulladt ki: akkor tízen életüket vesztették. Idén januárban a bukaresti Matei Bals járványkórház koronavírus osztályának egyik kórtermében keletkezett tűz, amelyben négy beteg vesztette életét. Áprilisban oxigénellátás nélkül maradt a bukaresti Victor Babes járványkórház udvarán egy konténerben kialakított intenzív terápiás Covid-részleg, és emiatt három súlyos állapotban lévő koronavírusos páciens meghalt.

În urmă cu puțin timp, pompierii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitați să intervină la Spitalul de Boli Infecţioase Constanţa, deoarece se observă un fum dens.https://t.co/oRtnpZzz09 pic.twitter.com/QfsI83i36B — Ziarul Amprenta (@ZiarulAmprenta) October 1, 2021