Olaszország

Az illegális bevándorlás pártolása címén börtönbüntetésre ítélték a migránsok befogadását hirdető olasz polgármestert

Az olasz állam és az Európai Unió forrásai törvénytelen felhasználása, csalás, valamint az illegális bevándorlás elősegítése miatt csütörtökön több mint tizenhárom év börtönre ítélték első fokon Mimmo Lucanót, a dél-olaszországi Riace volt polgármesterét, amely a bevándorlók befogadása jelképes városaként vált ismertté.



A nem jogerős ítélet 13 évet és két hónapot szabott ki, ami az ügyész által kért börtönbüntetés majdnem kétszerese.



A bíróság még nem közölte az indoklást, de a Domenico, ismertebb nevén Mimmo Lucanóval szembeni vádak között a menedékkérők ellátására fordítandó állami és európai forrásokkal való visszaélés, sikkasztás, csalás, valamint az illegális bevándorlás elősegítése is szerepel.



Mimmo Lucano 2004 óta vezette a calabriai Riace városát. A balközép pártokhoz közeli, de független színekben politizáló polgármesternek 2018-ban kellett felállnia székéből, miután a pénzügyőrség vizsgálatot indított ellene.



Az 1900 lakosú városban 450 migráns letelepedését biztosította, amivel Riace a bevándorlók befogadása jelképes helyszínévé vált. Wim Wenders rendező 2010-ben interjúfilmet forgatott Mimmo Lucanóról, 2016-ban az amerikai Fortune magazin a világ ötven legbefolyásosabb személyisége közé választotta be.



Az ítélet megerősítette a korábbi ügyészi vizsgálatot, miszerint a polgármester az arra nem jogosult illegális bevándorlókat is letelepedéshez juttatta, csak azért, hogy a bevándorlók segítésére szánt források felett rendelkezhessen több százezer euró értékben. A nyomozás szerint Mimmo Lucano szabálytalanul használta fel a hulladékfeldolgozásra fordított állami és európai forrásokat is.



A baloldali Demokrata Párt (PD) szolidaritását fejezte ki Lucanóval "túlzásnak" nevezve a bíróság első fokú döntését. A Liga vezetője Matteo Salvini - aki 2018-ban belügyminiszterként negatívan értékelte Mimmo Lucano befogadási politikáját - most úgy nyilatkozott, hogy a baloldal elítélt politikusokat foglalkoztat, mivel Mimmo Lucano a következő hétvégén a baloldal jelöltjeként indul a calabriai tartományi választásokon.