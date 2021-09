Média

Nem engedték be a külföldi újságírókat Orbán és Babis sajtótájékoztatójára

Megtiltották a belépést a francia Le Monde napilap, a német Die Zeit hetilap, a brit The Guardian napilap, illetve a cseh Seznam Zprávy hírportál képviselőinek Andrej Babis és Orbán Viktor Ústí nad Labemben tartott szerdai sajtótájékoztatójára - közölte a TASR.



Az Észak-csehországi Színházban tartott sajtótájékoztatóra nem engedték be a külföldi sajtó munkatársait, és egyes cseh újságírók sem vehettek részt az eseményen - számolt be a TASR a cseh Forum24.cz internetes hírportál közlése alapján.

Le Monde sur liste rouge à la conférence de presse entre Viktor Orban et le PM tchèque Babi±. Malheureusement vous devrez donc la suivre de dehors avec moi 😉 pic.twitter.com/hNRcJQkaQb — JB Chastand (@jbchastand) September 29, 2021

Jean-Baptiste (JB) Chastand, a Le Monde közép-európai tudósítója azt írta a Twitteren, hogy a külföldi sajtó és a kritikus hangvételű cseh szerkesztőségek képviselőit "nem fogadják".



A színház épülete előtt – a Forum24 beszámolója szerint – mintegy 200 tüntető gyűlt össze, s olyan transzparenseket lengettek, amelyre az volt írva: "Diktátorok találkozója", "Európa és az Euró a jövő. Nem Babi±!".