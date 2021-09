Koronavírus-járvány

Szlovéniában ismét több ezren tüntettek a kormány járványügyi intézkedései ellen

Több ezren tüntettek szerdán Ljubljanában a kormány és a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozó intézkedések ellen, a rendőrség könnygázt és vízágyúkat vetett be a tömeg feloszlatására.



A tiltakozás kora délután a városközpontban kezdődött, mivel a parlament épületét a három héttel ezelőtti tüntetések után elkerítette a rendőrség, majd szerdán a környező utcákat is elkezdte lezárni, miután ismét gyülekezni kezdett a tömeg. A demonstrálók ezért a ljubljanai körgyűrű felé vették az irányt, ahol akadályozták a forgalmat.



A rendőrség azután vetett be vízágyúkat és egyes sajtóhírek szerint könnygázt is, hogy a tömeg nem volt hajlandó feloszlani a felszólítások ellenére sem. A tüntetők ezt követően ismét visszafordultak a városközpont felé, és a szlovén RTV épülete elé vonultak, ahova rohamrendőröket vezényeltek ki.



A tiltakozók a kormány azonnali lemondását és a járványügyi intézkedések megszüntetését követelték. A nagygyűlésen felszólalt annak a húszéves lánynak az apja is, aki két héttel ezelőtt kapta meg a Janssen-féle oltást, és néhány napja agyvérzéssel szállították kórházba, de nem tudták megmenteni az életét. A kormány szerdán közölte: ideiglenesen felfüggeszti a Janssen-oltóanyag alkalmazását, amíg ki nem derül, van-e összefüggés a haláleset és a vakcina használata között.



Estére a tüntetők karhatalmi beavatkozás nélkül szétoszlottak.



Szlovéniában két héttel ezelőtt, szerdán lépett életbe az a rendelet, miszerint mindenkinek rendelkeznie kell QR-kóddal ellátott Covid-igazolvánnyal az állami és a magánszektorban egyaránt. Aznap közel nyolcezren tüntettek a járványügyi intézkedések ellen, a demonstráció pedig erőszakba fulladt. Nyolc rendőr és egy tüntető sérült meg. Múlt szerdán szintén több ezer tüntető gyűlt össze, de nem történt rendbontás.