Román média: lakosságarányosan Romániában van a legtöbb áldozata a járványnak Európában

207 koronavírusos beteg halt meg az utóbbi 24 órában, ami csaknem duplája az utóbbi két hét átlagának.

Lakosságarányosan jelenleg Romániában követeli a legtöbb áldozatot a koronavírus-járvány Európában - jelentette szerdán a Digi24 hírtelevízió, miután összevetette a romániai járványjelentést a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem által közölt nemzetközi adatokkal.



A stratégiai kommunikációs törzs (GCS) szerdai összegzése szerint 207 koronavírusos beteg halt meg az utóbbi 24 órában, ami csaknem duplája az utóbbi két hét átlagának. Európában csak Oroszországban (857) és Ukrajnában (217) követelt több áldozatot a járvány, de mindkét ország népessége jelentősen meghaladja Romániáét. Romániában már második napja több mint tíz haláleset jut egymillió lakosra. Szerdán Bosznia-Hercegovinában 9,8, Georgiában 8,3, Örményországban 7,4, Oroszországban pedig 5,9 Covid-haláleset jutott egymillió lakosra.



A GCS a keddi abszolút rekordnál szerdán valamivel kevesebb, 10 826 új esetről számolt be, ami csaknem 85 százalékkal haladja meg az utóbbi két hét átlagát. Az időeltolódás miatt a szerdai adatok még hiányosak, de az egy nappal korábbi 11 049 új esettel Románia abszolút értékben a tizedik helyet foglalta el világban. Európában csak a 68 milliós Egyesült Királyságban (34 526) és a 146 milliós Oroszországban (22 559) diagnosztizáltak kedden több új esetet.



Az egy nap alatt diagnosztizált fertőzések tekintetében lakosságarányosan Szerbia, Litvánia, Lettország és Szlovénia is rosszabbul áll, mint Románia, de ezekben az országokban az áldozatok, illetve az intenzív terápián ápolt betegek lakossághoz viszonyított aránya felét sem teszi ki a romániainak.



A járványügyi szakemberek szerint a járvány negyedik hulláma az oltatlanokat sújtja, ezért elkerülhetetlen volt, hogy Románia legyen a pandémia legnagyobb kárvallottja, ahol a beoltható lakosság alig egyharmada vette fel az oltást. A román közegészségügyi intézet (INSP) szerdai jelentése szerint múlt héten az újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek 74,7, illetve a fertőzöttek körében feljegyzett halálesetek 92 százaléka nem volt beoltva.



Közben Romániában is megnövekedett az oltási hajlandóság, miután - a járvány riasztó gyorsulása miatt - egyre több településen csak védettségi igazolással lehet közösségbe menni. Szerdán már több mint 21 ezren kérték az oltás első adagját, ami csaknem 80 százalékkal haladja meg az utóbbi két hét átlagát. Ennél is többen, közel 37 ezren jelentkeztek a harmadik oltásra, így - hónapok óta először - ismét sorok alakultak ki az oltási központok előtt.