Illegális bevándorlás

Hollandiában megteltek a befogadóközpontok

Megteltek a hollandiai befogadóközpontok, több ezer pótágyra és átmeneti szálláshelyek megnyitására van szükség az újonnan érkezők elhelyezéséhez - írták helyi lapok a menekültvédelemmel foglalkozó központi ügynökség (COA) jelentésére hivatkozva szerdán



A COA szerint a központok mintegy 30 000 férőhelye már mind foglalt, így sportcsarnokokat és más nagy épületeket kell ideiglenes szálláshellyé alakítani.



A válságszállások megnyitására utoljára hat évvel ezelőtt, a 2015-ös menekültválság idején volt szükség. A befogadóhelyek szűkösséget végül úgy oldották, meg hogy falvak és települések szállásolták el az érkezőket.



A délnyugat-hollandiai Gose városában a héten megnyílt az első nagy szükségszállás, a település nagy tömegeket befogadni képes koncerttermében, és a következő hetekben egy utrechi konferenciaközpontban, illetve a Leeuwradenben található hatalmas expóközpontban fognak még kialakítani sürgősségi szálláshelyeket.



Ankie Broekers-Knol, az ügyvivő holland kormány menekültügyi államtitkára úgy nyilatkozott hogy rendkívül nagyszámú embertömeg elhelyezéséről van szó. Az államtitkár szerint a vártnál több ember érkezik Hollandiába, különösen a tálibok vezette Afganisztánból, a válság sújtotta Libanonból, de emelkedett a Törökországból menekülők száma is.



Az elszállásolási problémát az is fokozza, hogy a régebben érkezett, tartózkodási engedéllyel rendelkező menekültek továbbra is központokban élnek, és arra várnak, hogy önkormányzati lakáshoz jussanak, és továbbra is magas a száma azoknak, akik menekültstátuszuk elbírálását várják.