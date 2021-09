Koronavírus-járvány

Szlovénia felfüggeszti a vírus elleni egyadagos Janssen-oltásokat

Egy fiatal nő két héttel korábban kapta meg a Janssen-féle oltást, néhány napja pedig agyvérzéssel szállították kórházba, de már nem tudták megmenteni az életét. 2021.09.29 16:26 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Szlovénia úgy döntött, hogy ideiglenesen felfüggeszti a Johnson & Johnson leányvállalata, a Janssen koronavírus elleni egyadagos oltóanyagának alkalmazását, amíg ki nem derül, van-e összefüggés egy haláleset és a vakcina használata között - jelentette be Janez Poklukar egészségügyi miniszter szerdán.



A húszéves nő halálhírét hivatalosan csak szerdán közölték, de kedden a sajtó már beszámolt arról, hogy a klinikai halál állapotában van. Az elhunyt fiatal lány két héttel korábban kapta meg a Janssen-féle oltást, néhány napja pedig agyvérzéssel szállították kórházba, de már nem tudták megmenteni az életét.



Poklukar sajtótájékoztatóján kijelentette: "Az oltás után súlyos, nem kívánatos esemény történt, amely sajnos tragikus véget ért".



A miniszter részvétét fejezte ki a családnak, hozzátéve: a szakmai csoport javaslatára ideiglenesen felfüggesztik az említett vakcina alkalmazását, míg a nő halálának körülményeit nem tisztázzák.



Bojana Beovic, a szakmai csoport vezetője elmondta: a halál okának kivizsgálása egy hétig tart majd.



Eközben a szlovén sajtó arról cikkezett, hogy más országokkal ellentétben, ahol a Janssen vakcináját csak idősebbeknek adják be, Szlovéniában a terhes nők kivételével mindenki más számára elérhető.



Hozzátették: az oltóanyag népszerűsége néhány hete nőtt meg, miután a kormány szigorított a járványügyi intézkedéseken, és kötelezővé tette a védettségi igazolást szinte minden ágazatban. A Janssen-védőoltás pedig már a felvétele időpontjától feljogosítja a beoltottakat a védettségi igazolás megszerzésére, míg a többi vakcina esetében fel kell venni a másik adagot is, és közöttük legalább négy hétnek kell eltelnie - hangsúlyozták.



Szlovéniában eddig 120 000 embert oltottak be a Janssen-vakcinával, a kormány pedig szerdán jelentette be, hogy további 100 000 adagot vásárol Magyarországtól a nagy kereslet kielégítésére.



A fiatal nő esete a második az országban, amelyben összefüggésbe hozható a vérrögképződés a vakcina felvételével. Egy másik fiatal nőnél is súlyos mellékhatások alakultak ki az oltás után, de időben kapott orvosi ellátást, így felépült - írták a lapok.



A Janssen az egyike annak a két, vektor alapú védőoltásnak, amellyel Szlovéniában oltanak. Beovic szerint érdemes volna megfontolni, hogy a jövőben csak mRNS-alapú vakcinákat alkalmazzanak, mint a Moderna és a Pfizer-BioNTech, a Janssen mellett pedig az AztraZenecát is száműzzék a használatból.



Szerdára 1339 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak az országban, és a Covid-19 betegség szövődményeiben négy beteg halt meg. A koronavírusos betegek közül 403-an vannak kórházban, 114-en intenzív osztályon. A valamivel több mint kétmillió lakosú országban eddig 1 119 322-en kaptak védőoltást, közülük 994 082-en már a második adagot is. Ez az oltásra jogosult lakosság 53, illetve 47 százaléka.

A szomszédos Horvátországban az elmúlt 24 órában 1911 új koronavírus-fertőzést azonosítottak; a vírus okozta betegségben 14-en haltak meg. Kórházban 745 beteget ápolnak, 99-en vannak lélegeztetőgépen. A valamivel több mint négymilliós országban eddig 1 812 532-en kaptak védőoltást - a jogosultak 44,6, a felnőtt lakosság 53,6 százaléka -, közülük 1 700 089-en már a második adagot is felvették.