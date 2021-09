Koronavírus-járvány

Ausztriába megérkezett az Európai Unió járvány utáni helyreállítási csomagjának első, 450 milliós része

Az európai uniós úgynevezett "Next Generation EU" helyreállítási alapokból Ausztria 3,5 milliárd eurót kap, melynek egy része közvetlen támogatás, másik része pedig hitel. 2021.09.29

Ausztriába megérkezett az Európai Unió járvány utáni helyreállítási csomagjának első, 450 milliós része - jelentette be Werner Kogler alkancellár szerdán Bécsben a Gernot Blümel pénzügyminiszterrel és Karoline Edtstadler európaügyi miniszterrel a kormányülés után tartott közös sajtótájékoztatón.



Ausztria helyreállítási tervét - melynek alappilléreit jövőorientált, a fenntartható fejlődést szem előtt tartó, klímabarát beruházások képezik - júniusban fogadta el az Európai Bizottság.



Az európai uniós úgynevezett "Next Generation EU" helyreállítási alapokból Ausztria 3,5 milliárd eurót kap, melynek egy része közvetlen támogatás, másik része pedig hitel. A most beérkezett 450 milliós kifizetés tulajdonképpen előleg, amint a beruházások elérik az úgynevezett "mérföldköveket", a további pénzeszközök folyamatosan érkeznek majd.



Kogler kijelentette, Ausztria a támogatás minden egyes centjét le fogja hívni, és a hazai pénzeszközök hozzárendelésével az a cél, hogy az ország erősebben kerüljön ki a koronavírus-válságból, mint amilyen állapotban a válság előtt volt. "Az osztrák helyreállítási csomag - amellett, hogy "túlteljesíti" a szigorú követelményeket - egy jobb jövőt teremt nemcsak Ausztria, de remélhetőleg az Európai Unió számára is" - tette hozzá az alkancellár.



Az ökológiai, digitalizációs és klímabarát projektek - az épületszanálásoktól kezdve a vasúthálózat bővítésén át a szélessávú internet teljeskörű kiépítéséig - és a jövőorientált gazdasági ágak támogatása a gazdaság szerkezeti reformjának és egyúttal növekedésének a garanciája - hangsúlyozta a zöldpárti politikus.