Földmozgás

Erős földrengés Krétán: az áldozatok teljes száma még nem ismert - képek, videó

A sziget legnagyobb városától, Irákliontól 20 kilométeres távolságban bekövetkezett földrengés erősségéről eltérő információk láttak napvilágot: míg az amerikai földtani intézet (USGS) közlése szerint a földrengés 6-os erősségű volt, az Athéni Egyetem geodinamikai intézete 5,8-as erősségről számolt be.



A földközi-tengeri szeizmológiai intézet (EMSC) első jelentésében 6,5-es erősséget említett. Epicentruma a legfrissebb jelentések szerint 10 kilométeres mélységben volt.



Az ERT görög közszolgálati televízió értesülése szerint a halálos áldozat egy templomban dolgozott, amely a földrengés nyomán beomlott, és maga alá temette a férfit. Az ERT azt is közölte, hogy az epicentrum környékén több más épület is súlyosan megrongálódott.