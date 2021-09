Így emésztett fel pillanatról pillanatra egy templomot a láva - videó

A Cumre Vieja vulkán egy hete tört ki, a lávafolyam eddig közel félezer épület pusztított el. Legutóbb elérte a Todoque település lakott részét a Kanári-szigetek északnyugati tagján, La Palmán. A láva több házat és egy templomot is romba döntött.



A pusztításról a helyi média és a szigeten tartózkodók is készítettek felvételeket, az egyik, Twitterre felkerült videón jól látszik, ahogy leomlik a templom tornya.

WATCH: The lava from volcano in La Palma has destroyed the church spire in Todoque



