Svájcban népszavazáson támogatták az azonos neműek házasságát

Népszavazáson támogatták Svájcban vasárnap az azonos neműek házasságát.



Az este közzétett hivatalos végeredmény szerint a választók 64,1 százaléka támogatta az azonos neműek házasságának engedélyezését. Az ország 26 kantonjának mindegyikében többséget kapott az előterjesztés.



Az azonos nemű párok házasságkötésének lehetőségét korábban a svájci parlament és kormány is támogatta.



A svájci törvényhozás már tavaly törvényben engedélyezte a melegházasságot, de ennek ellenzői népszavazást kezdeményeztek arra hivatkozva, hogy a házasság csak férfi és nő köteléke lehet. A jogszabályt a referendum idejére felfüggesztették, s most a voksolás nyomán a svájci kormány fog dönteni annak hatályba helyezéséről.



A Svájcban élő azonos neműek számára eddig a bejegyzett élettársi kapcsolat engedélyezett volt. Ez azonban nem biztosított számukra ugyanolyan jogokat a honosítás és az örökbefogadás terén, mint a heteroszexuális pároknak. A jogszabály lehetővé teszi azt is, hogy leszbikus párok spermadonort vegyenek igénybe mesterséges megtermékenyítés céljából.



Szintén vasárnap szavaztak a referendumon a baloldali csoportok kezdeményezéséről a legtehetősebbek adójának megemeléséről. Ezt a voksolók 64,9 százaléka elutasította. Az előterjesztés egyetlen kantonban sem szerzett többséget.