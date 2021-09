Oroszország

Nem találta manipuláció nyomát a moszkvai online választáson a "társadalmi ellenőrzés"

Nem fedezte fel törvénytelen szavazatok betöltésének vagy a rendszer feltörésének jelét a moszkvai online parlamenti voksolás menetének visszamenőleges ellenőrzésekor az úgynevezett fővárosi társadalmi megfigyelő törzs - közölte Alekszej Venegyiktov, a testület vezetője, a független hangvételű Eho Moszkvi főszerkesztője csütörtöki Telegram-bejegyzésében.



Az online szavazatok ellenőrzését szerdán jelentették be, miután gyanút keltett, hogy a hétvégi voksoláson a blockchain alapú elektronikus távszavazás mérlegének megvonása az urnazárást követően órákig elhúzódott, majd az eredményhirdetés jelentősen megváltoztatta az offline voksok összesítése utáni állást. Végül minden választókerületben a kormányzó Egységes Oroszország párt jelöltjei győztek.



A kormánypárttal szembeni taktikai voksolást kezdeményező Alekszej Navalnij ellenzéki politikus az eredmények manipulálásával vádolta a hatóságokat. Gennagyij Zjuganov, a kommunisták elnöke - az "okos szavazásnak" ez a párt volt a fő kezdeményezettje - közölte, hogy nem fogadja el a moszkvai online-szavazás kimenetelét.



Moszkva egyike volt annak a hét oroszországi régiónak (a 85-ből), ahol idén online lehetett szavazni. Az elektronikus távvoksolásra a fővárosban bejelentkezett több mint kétmillió jogosult 96,5 százaléka élt is ezzel a jogával.



Venegyiktov közölte, hogy az ellenőrzést - vagyis nem jogerős újraszámlálást - elvégző technikai munkacsoport folytatja az elsődleges adatok ellenőrzését, és folytatja a rendszer nyíltságának fejlesztését is.



Valerij Raskin, a kommunisták fővárosi szervezetének vezetője csütörtökön megerősítette, hogy pártja elutasítja a moszkvai választási eredmények a megsemmisítését és új voksolás kiírását követeli, valamint az az online szavazás eltörlő törvénymódosítást javasol. A parlamenti választások moszkvai eredményének megsemmisítéséért folyamodó kereseteket a párt és az érintett képviselőjelöltek nevében pénteken fogják benyújtani a legfelsőbb bíróságra.



Jurij Afonyin, a kommunista központi bizottság alelnöke közölte, hogy a párt a választásokon elkövetett lehetséges szabálysértések címén 230 jogorvoslati kéréssel fordult a főügyészséghez és a rendvédelmi szervekhez. Hangsúlyozta a választások tisztaságának fontosságát. Korábban azt állította, hogy elektronikus szavazás nélkül a kommunista jelöltek győztek volna Moszkvában.



Zjuganov kilátásba helyezte, hogy szombaton, amikor Vlagyimir Putyin elnök a tervek szerint fogadja majd a parlamenti pártok vezetőit, hangot fog adni a választásokkal szembeni kifogásainak. Elsősorban az online szavazást és a választások három napra való széthúzását nehezményezte, de kifogásokat fogalmazott meg a Brjanszk megyei eredményekkel kapcsolatban is.

A parlamenti bekerüléstől elesett liberális, kommunista és más volt képviselőjelöltek egyébként egy koalíciós bizottság létrehozásáról állapodtak meg, amely országos tiltakozóakciót szándékozik indítani a választási eredmények, az online szavazás és "a választás meghamisításának egyéb módszerei ellen". Csütörtökön rendőrök jártak a bizottság két tagjánál, Marina Litvinovicsnál és Mihail Lobanovnál, hogy figyelmeztessék őket: nem engedélyezett akcióra készülnek.



Független önkormányzati és regionális képviselők egy csoportja szerdán indított petíciót a választások eredmények megsemmisítése érdekében, jogsértésekre és szabálytalanságokra hivatkozva.



Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak nyilatkozva úgy vélekedett, hogy az elektronikus szavazás gyakorlatát célszerű lenne maximálisan kiterjeszteni. Annak a kérdésnek a megválaszolását, hogy vajon a régiók fel tudnak-e készülni ennek a módszernek az alkalmazására, a Központi Választási Bizottság hatáskörébe utalta.



Az RBK gazdasági napilap a Kremlhez közeli forrásokra hivatkozva azt írta, hogy a kormánypárt, az Egységes Oroszország országos listáját húzó "ötösfogatból" Szergej Sojgu védelmi és Szergej Lavrov külügyminiszter, valamint Gyenyisz Procenko, az új-moszkvai Kommunarka járványkórház igazgatója és Jelena Smeljova, a Tehetség és Siker gyermektehetség-gondozó alap vezetője lemond elnyert parlamenti mandátumáról. A választási élcsapat ötödik tagja, Anna Kuznyecoca, eddigi gyerekombudsman viszont parlamenti képviselő lehet.



A lapnak az említett informátorok azt mondták: a vezető "ötösfogat" legalább egyik tagjának fel kell vennie a mandátumát annak érdekében, hogy a kormánypártot ne vádolják meg a választók félrevezetésével. Az RBK úgy tudja, hogy Vlagyiszlav Vologyin marad a házelnök. Erre a posztra Sojgu vagy Lavrov képviselőként, a korábbi posztjáról lemondva igényt tarthatott volna, de az RBK szerint ez egyik tárcavezetőnek sem áll szándékában.



A parlamenti választáson az Egységes Oroszország veszített ugyan mandátumokat, de megőrizte alkotmányos többségét. Az alsóházban az eddigi négy helyett öt párt alakíthat majd frakciót. A második legerősebb parlamenti csoport a kommunistáké.