Oroszország

Öngyilkos lett a permi lövöldözés nyomozója

Az SZK igazgatója szerdán Permben járt, miután a helyi egyetemen egy 18 éves diák agyonlőtt hat embert. 2021.09.23 18:27 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Öngyilkosságot követett el Szergej Szarapulcev, a kiemelt bűnügyekben eljáró orosz Nyomozó Bizottság (SZK) Permi területi parancsnokságának nyomozati csoportfőnöke - közölte csütörtökön a több orosz sajtóforrás.



A Kommerszant című lap a tragédia hátteréről azt írta, hogy Alekszandr Basztrikin, az SZK elnöke szeptember 7-én, a hatóság területi vezetőivel tartott megbeszélésen rámutatott, hogy több régióban, köztük a Permi területen is sérültek a kis résztulajdonosok összefogásával megvalósított ingatlanfejlesztésben résztvevők jogai. Basztrikin a találkozón több kérdést tett fel Szarapulcevnek, majd ezt követően a Permi területi nyomozó csoportfőnökségnél vizsgálatot rendeltek el.



Az SZK igazgatója szerdán Permben járt, miután a helyi egyetemen egy 18 éves diák agyonlőtt hat embert. A halálos áldozatok életkora 18-66 év közötti volt.



Az incidensnek 43 is sérültje volt, akik közül 12 embert a szibériai város kórházaiban ápolnak, hetet pedig Moszkvába szállítottak. Itt négy sérültet lélegeztetőgépre kötöttek. Sajtóértesülések szerint az egy rendőr által lőfegyverrel ártalmatlanná tett támadó állapota is súlyos, az egyik lábát amputáni kellett.



Basztrikin a permi látogatásakor elrendelte, hogy ellenőrizzék: megfeleltek-e minden követelménynek a felsőoktatási intézményben foganatosított biztonsági intézkedések. Csütörtökön a SZK helyi parancsnokságán tanácskozást tartottak és többeket eltiltottak a nyomozástól.



Szarapulcevet az otthonában találták meg holtan. Az öngyilkosság és az iskolai ámokfutás közötti összefüggéssel kapcsolatban hivatalos nyilatkozat nem hangzott el.



Szerdán egyébként a szintén szibériai, de Permtől 2200 kilométerre keletre fekvő Krasznojarszki területen őrizetbe vették egy agrártechnikum tanulóját, aki arra készült, hogy személyes konfliktus miatt meggyilkolja három évfolyamtársát. A TASZSZ szerint gyanúsítottól "aeroszolos szerkezethez való lőszereket, egy házi készítésű gyújtószerkezetet és több kést" foglaltak le.