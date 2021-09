Ukrajna

Az ukrán parlament megszavazta az oligarchaellenes törvényt

A törvényjavaslat csökkenteni hivatott azokat a nemzetbiztonsági kockázatokat, amelyek a jelentős gazdasági és politikai súllyal bíró személyek (oligarchák) túlzott befolyása miatt alakulnak ki. 2021.09.23 18:15 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az ukrán parlament nagy többséggel megszavazta csütörtökön az oligarchaellenes törvényt.



A törvénytervezetet 279 képviselő támogatta a jelen lévő 379 közül.



Az UNIAN hírügynökség ismertetése szerint a Volodimir Zelenszkij államfő által előterjesztett törvényjavaslat csökkenteni hivatott azokat a nemzetbiztonsági kockázatokat, amelyek a jelentős gazdasági és politikai súllyal bíró személyek (oligarchák) túlzott befolyása miatt alakulnak ki. A jogszabály értelmében az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) dönti el, hogy ki minősül oligarchának, és nyilvántartásba veszi őket. Az oligarchákká nyilvánított személyek nem finanszírozhatnak politikai pártokat, nem vehetnek részt privatizációs eljárásokban.



Az oligarchák nyilvántartásba vételekor azt veszik figyelembe, hogy az illető részt vesz-e a politikai életben, befolyással bír-e a médiára, és tulajdonosa-e monopolhelyzetben lévő vállalatnak, a vagyona meghaladja-e a 85 millió dollárt (több mint 25 milliárd forintot). A jogszabály ezenkívül kötelezi az állami tisztségviselőket arra, hogy vallják be oligarchákkal lebonyolított ügyleteiket.



Az első olvasatban júliusban elfogadott törvényjavaslatot még az elnöknek is alá kell írnia ahhoz, hogy jogerőre emelkedjen.



Zelenszkij májusban arról számolt be arról, hogy az RNBO tizenhárom olyan személyt azonosított, akiket valószínűleg oligarcháknak minősítenek. Az elnök mindazonáltal visszautasította akkor, hogy megnevezze őket.



A helyi sajtó szerint az oligarchák jövőbeni listáján szerepelhet a 2019-es elnökválasztáson Zelenszkijt támogató Ihor Kolomojszkij is, aki Ukrajna egyik leggazdagabb üzletembere, az 1+1 nevű, legnépszerűbb ukrán televíziós csatorna tulajdonosa, illetve az ukrán hatóságok által hazaárulással vádolt Viktor Medvedcsuk, a Kijev által oroszbarátnak mondott ukrán politikus.



A tervezetet alig egy nappal azután fogadták el, hogy ismeretlenek szerdán rálőttek Szerhij Sefir elnöki főtanácsadó autójára Kijev közeliében. Sefir sértetlenül úszta meg a támadást, de a sofőrje súlyosan megsebesült, műtétet hajtottak végre rajta.



Zelenszkij nem zárta, hogy a támadást az ő törvényjavaslata váltotta ki. A New Yorkban tartózkodó államfő az eset után közzétett videófelvételben jelezte, hogy az ENSZ-közgyűlésen elhangzó beszéde után azonnal hazautazik. Zelenszkij "gyávaságnak" nevezte a támadást, és fogadkozott, hogy a merénylet semmiképpen nem lesz befolyással "csapatának szilárdságára", és nem lesz hatással a változások végrehajtásához választott irányvonalra, a gazdaság kifehérítésére, a bűnözés és a befolyásos pénzügyi csoportok elleni harcra sem.



Sefir már azelőtt ismerte Zelenszkijt, hogy megválasztották őt elnöknek. Az államfőhöz hasonlóan tévés múltja van, társszerzője volt Zelenszkij showműsorának, több filmnek és tévésorozatnak volt a producere.