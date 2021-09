Koronavírus-járvány

Szlovéniában nőtt az oltakozási hajlandóság

Nőtt az oltakozási hajlandóság Szlovéniában, a legújabb felmérések szerint még soha ilyen sokan, a lakosság 71 százaléka oltatná be magát koronavírus ellen - közölte a szlovén közszolgálati televízió (RTV) csütörtökön.



A közvélemény-kutatásban részt vett állampolgárok többsége nem támogatja, és túlzásnak tartja a kormány azon rendeletét, hogy mindenkinek rendelkeznie kell QR-kóddal ellátott Covid-igazolvánnyal az állami és a magánszektorban egyaránt. Továbbá, hogy novembertől az állami hivatalokban már nem lesz elég a negatív teszt. Csakis oltási, vagy gyógyulást tanúsító igazolással végezhetik a munkájukat a dolgozók. Ugyanakkor éppen emiatt döntenének a legtöbben az oltás mellett, mert "kényelmetlennek és fárasztónak" tartják a jelenleg kialakult helyzetet - derült ki a felmérésből.



Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központnak (ECDC) csütörtöki jelentése szerint Szlovénia minden régiója a legkockázatosabb besorolást kapta a fertőzöttséget mutató térképén. A volt jugoszláv tagállam az egyetlen olyan ország az Európai Unióban, amely teljes egészében sötétvörös besorolás alá esik.



Csütörtökre 1102 új koronavírus-fertőzöttet szűrtek ki az országban; a Covid-19 betegség szövődményeiben négy beteg halt meg. A koronavírusos betegek közül 391-en vannak kórházban, 102-en intenzív osztályon, közülük a legfiatalabb 27 éves. A valamivel több mint kétmillió lakosú országban eddig 1 102 444-en kaptak védőoltást, közülük 976 863-an már a második adagot is. Ez az oltásra jogosult lakosság 52, illetve 46 százaléka.



A szomszédos Horvátországban az elmúlt 24 órában 1373 új esetet azonosítottak; a vírus okozta betegségben 15-en haltak meg. Kórházban 694 beteget ápolnak, 89-en vannak lélegeztetőgépen. A valamivel több mint négymillió lelket számláló Horvátországban eddig 1 793 806-an kaptak védőoltást - a jogosultak 44, a felnőtt lakosság 53 százaléka -, közülük 1 682 099-an már a második adagot is felvették.