Franciaország

Megkezdődött egy merényleteket tervező neonáci terrorcsoport pere Párizsban

Megkezdődött szerdán egy feloszlatott neonáci terrorcsoport, az OAS hat tagja elleni per Párizsban, akik baloldali politikusok és muzulmán vallási helyek ellen terveztek merényleteket.



Az Organisation des armées sociales (Szociális hadseregek szervezet) elnevezésű csoport nevének rövidítése, az OAS szándékosan emlékeztetett az algériai függetlenségi háború idején az algériaiak elleni merényletekért felelős Organisation armée secrete (Titkos hadsereg szervezete) nevére.



Az elmúlt négy évben hat eljárás indult neonáci csoportok ellen merénylettervek gyanúja miatt, közülük az OAS tagjai az elsők, akik bíróság elé állnak.



A 23 és 33 év közötti gyanúsítottaknak terrorszervezet létrehozásáért kell felelniük, amely tíz év szabadságvesztéssel sújtható. Öten szabadlábon védekezhetnek a két hétig tartó perben.



A vád szerint a 2016-ban alapított és 2017 októberben a hatóságok által feloszlatott csoport "fizikailag, pszichológiailag és anyagilag készített fel harcosokat egy azonnali faji háborúra". Célpontjaik között megjelöltek muzulmánokat, zsidókat, arabokat, fekete bőrűeket, valamint Christophe Castanert, aki 2017-ben kormányszóvivő és belügyminiszter volt, illetve Jean-Luc Mélenchont, a radikális baloldali Lázadó Franciaország vezetőjét.



A csoport központi figurája, a 24 éves Logan Alexandre Nisin, az ideológiailag a szélsőjobboldali nézeteket valló Anders Behring Breivik norvég terroristához és tömeggyilkoshoz állt közel, őt a Facebookon dicsőítette, lőgyakorlatokra járt és merénylettervei megvalósítására bűnszövetkezetet kívánt szervezni. 2017-ben vették őrizetbe, azóta előzetes letartóztatásban van. Kihallgatásán azt vallotta, hogy a 2015-ös párizsi iszlamista merényletek és a 2016-os nizzai gázolásos terrortámadást követően született meg benne a terrorszervezet ötlete.



A nyomozás során kiderült, hogy az OAS-nak szervezeti felépítése és kézikönyve is volt, vállalkozások elleni fegyveres támadásokból akarta a későbbi merényleteit finanszírozni. Toborzó felhívásaikban gyűlöletet terjesztettek: "Arabok, feketék, csőcselék, migránsok, dílerek, dzsihadisták, te is arról álmodozol, hogy megölöd őket? Ez a közös vágyunk. Csatlakozz hozzánk!"



A bíróság előtt Logan Nisin szerdán elismerte, hogy az OAS-t eredetileg tényleg azért hozta létre, hogy terrorszervezet csináljon belőle, de az elképzelés időközben változott. A többi gyanúsított is azzal védekezett, hogy a tevékenységük szavakra korlátozódott, nem tettek semmit.