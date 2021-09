Elképesztő eset történt

Titokzatos, angolul beszélő nőt találtak a horvát partoknál a sziklákon - rájöttek, ki az

Napokig nem lehetett tudni, ki az a titokzatos hölgy, akit egy horvát szigeten, a sziklákon találtak meg véresen, zúzódásokkal a testén, teljesen legyengülve. 2021.09.23 08:01 ma.hu

Több éjszakát túlélt teljesen egyedül egy olyan lakatlan, kietlen területen, ahol éjszakánként vadon élő állatok kóborolnak, az a körülbelül 60 évesnek tartott asszony, akit egy halász talált meg Krk szigeténél. A nő arcán vágások, a testén pedig több helyen zúzódások voltak, és azt mondta a hatóságoknak, hogy fogalma sincs, hogyan került oda. Sem útlevele, sem semmilyen irata, sem pedig a telefonja nem volt nála. Az angolul tökéletesen beszélő nőt végül egy 14 fős csapat mentette meg, akik terepjárókkal, majd több kilométert gyalogolva tudták csak elérni őt a hegyes, éles sziklákon át.

A horvát rendőrség végül kiderítette, hogy a titokzatos hölgy egy szlovákiai formatervező, aki Diana Ross-nak, Barbra Streisandnak és Brigitte Bardot-nak is tervezett ékszereket. Az 57 éves trencséni Daniela az Egyesül Államokban is élt, folyékonyan beszél angolul.



A rendőrségnek azután sikerült azonosítania a nőt, miután a héten közzétették a róla készült fotókat. Nem sokkal később több barátja és ismerőse is jelentkezett, mert felismerték Danielát.



A TV Nova hírportál szerint egy cseh nő szeptember 9-én beszélt utoljára Danielával, aki akkor azt mondta neki, hogy be akarja utazni Horvátország északi részét, majd visszatér Szlovákiába.



Az állapota azóta stabil, jól reagál a kérdésekre, hamarosan pedig elhagyhatja a kórházat.