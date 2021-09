Diplomácia

13 ország külügyminiszterével folytatott tárgyalást Szijjártó Péter New Yorkban

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tizenhárom ország, köztük Brazília és Irán külügyminiszterével folytatott kétoldalú tárgyalást helyi idő szerint szerdán New Yorkban az ENSZ-közgyűlés ülésszakának keretében.



A tárca tájékoztatása szerint a miniszter iráni és tádzsik kollégájával, Hoszein Amirabdollahiánnal és Szirodzsiddin Muhriddinnel a nemzetközi erők afganisztáni kivonulását követő migrációs kihívásokról egyeztetett. A felek kiemelték az afgán határok védelmével járó komoly kihívásokat, különös tekintettel a földrajzi es természeti körülményekre.



A magyar diplomácia vezetője kijelentette: a tálib kormányzathoz fűződő kapcsolatot illetően jelentős különbségek vannak a térség országainak álláspontjában, abban azonban egyetértés van, hogy az afgánokat távozásra buzdító nyilatkozatok nehéz helyzetbe hozzák a szomszédos államokat és veszélyeztetik Közép-Ázsia stabilitását.



Carlos Alberto Franca brazil külügyminiszterrel folytatott megbeszélésén a tárcavezető megerősítette, hogy a kormány támogatja a dél-amerikai ország csatlakozását a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezethez (OECD). Továbbá rámutatott, hogy a magyar-brazil együttműködés következő fontos területe a védelmi ipar lehet, miután a honvédség Embraer C-390-es hadszíntéri szállító repülőgépek vásárlásáról döntött. Hozzátette, a magyar egyetemek továbbra is vonzó célpontot jelentenek a brazil fiatalok számára, ezt jól jelzi, hogy az elérhető 250 ösztöndíjas helyre több mint 1100-an jelentkeztek. A tárgyalást megelőzően a két miniszter megállapodást írt alá a diplomáciai képzési együttműködésről.



Szijjártó Péter ezt követően személyesen is köszönetet mondott bahreini hivatali partnerének, Abdel-Latif az-Zajáninak a kínai Sinopharm koronavírus elleni vakcinájának magyarországi engedélyezéséhez nyújtott segítségéért. Emellett határozat született a két ország közötti gazdasági vegyes bizottság november végi összehívásáról.



Az azeri Ceyhun Bayramovval a nemzeti levéltárak közötti együttműködésről, a montenegrói Dorde Raduloviccsal a diplomataképzés összehangolásáról, a Fülöp-szigeteki Teodo Locsinnal pedig a nukleáris oktatási együttműködésről írt alá megállapodást a külgazdasági és külügyminiszter.



Végezetül Szingapúr kezdeményezésére a Kis Államok Szövetségéhez tartozó Norvégia, Magyarország, Litvánia, Panama, Namíbia, illetve St. Kitts és Nevis külügyminiszterei megvitatták a világjárvány kezelésének jövőbeli lehetőségeit.