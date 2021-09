Koronavírus-járvány

Huszonhárom millió olasz dolgozónak tették kötelezővé a védettségi igazolást

Az állami és magánszektorban dolgozók oltási igazolás nélkül nem veszítik el munkahelyüket, de bérüket felfüggesztik október 15-től az olasz kormány törvényerejű rendelkezése szerint, melyet Sergio Mattarella államfő szerdán írt alá.



Az angol nevet viselő Green Pass rendelet a hivatalos közlönyben való megjelenése után már csütörtök nulla órától életbe lép, de gyakorlatban csak a jövő hónap közepétől alkalmazzák.



Júniusban az egészségügyben, majd augusztusban az oktatásban dolgozók számára tették kötelezővé az oltottságot bizonyító igazolást. Október 15-től minden szakmai kategóriában ugyanaz lesz érvényes: az állami és magánszektorban 23 millió dolgozó csak akkor léphet be munkahelyére, legyen szó gyárról vagy irodahelységről, ha legalább egy oltással bír, átesett a betegségen vagy negatív tesztje van.



Ha nem rendelkezik védettségi igazolással, a munkaadó feladata lesz az oltás nélküli dolgozót fizetés nélküli szabadságra küldeni. A rendelet legutolsó változata értelmében tehát az oltás nélküli munkavállaló nem veszíti el munkahelyét, de fizetésétől elesik. Természetesen hosszabb távon a védettséggel nem rendelkező dolgozó teljesen elesik a bérétől, és a munkaadónak jogában áll mással helyettesíteni őt az adott munkakörben.



A rendelkezés október közepétől december 31-ig érvényes, a járvány miatti egészségügyi vészhelyzet határidejéig, amely azonban meghosszabbítható.



Ezzel egy időben a védettségi igazolás érvényességét a korábbi kilenc hónapról egy évre emelték.



A védettségi igazolás kötelezővé tételével a gazdaság működésének fenntartását kívánják biztosítani a pandémia esetleges újabb hullámaival szemben. Tavaly október végétől szigorították a járványintézkedéseket, és zárták le az ország tartományait a vendéglátás, oktatás, termelés fokozatos leállításával.



Az észak-olaszországi síparadicsomok üzemeltetői üdvözölték a védettségi igazolás kötelezővé tételét bejelentve, hogy október 15. után készen állnak a pályák megnyitására.



A kulturális tárca a múzeumok, mozik, színházak fogadóképessége emelését tervezi nyolcvan százalékra.



Az igazságügy-minisztérium közlése szerint a bíróságok dolgozóinak is kötelező lesz a védettség, amely nem vonatkozik azonban az ügyvédekre és a tanukra sem. A római parlament szintén csatlakozni készül az oltási igazolás kötelező bevezetéséhez a mintegy ezer szenátor és képviselő számára.



Az október 3-i és 4-i önkormányzati választásokon a szavazókörzetekben dolgozóknak már kötelező lesz az oltás.



A fővárosi labdarúgócsapat AS Roma szerdán és csütörtökön oltakozási napot szervezett szurkolók és mások számára 12 éves kortól, "100 százalékos oltás, 100 százalékos stadion" szlogennel.



Az átoltottak száma elérte a 41,3 milliót, ami az olaszok 76,5 százalékának felel meg. Harmadik dózist még csak a lakosság 1,3 százaléka kapott.

A védettségi igazolás kötelezővé tételével az utóbbi több mint egy hét alatt negyven százalékkal emelkedett az oltásra regisztrálók aránya.