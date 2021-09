Környezet

Jeff Bezos egymilliárd dollárt adományoz a klímaváltozás elleni harcra

Akkor ébredt tudatára annak, milyen törékeny a Föld, amikor júliusban a világűrben járt űrvállalata űrhajóján és visszanézett a bolygóra. 2021.09.22 17:24 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egymilliárd dollárt adományoz a klímaváltozás elleni harcra, fajmegőrzési programokra Jeff Bezos, az Amazon alapítója - adta hírül a The Guardian című brit napilap honlapja.



Bezos elmondta, hogy akkor ébredt tudatára annak, milyen törékeny a Föld, amikor júliusban a világűrben járt űrvállalata űrhajóján és visszanézett a bolygóra.



A felajánlott összeget az amerikai üzletember által tavaly létrehozott 10 milliárd dolláros Bezos Earth Fund biztosítja olyan biológiailag sokszínű, de veszélyeztetett térségek számára, mint a Kongó folyó medencéje, az Andok és a Csendes-óceán. Segíteni fogja továbbá finanszírozni azt a minap bejelentetett programot, amelynek célja, hogy a világ óceánjainak és szárazföldi területeinek 30 százaléka az évtized végére védett terület legyen.



"A természet a mi életünk fenntartó rendszere és igen törékeny. Júliusban emlékeztettek erre, amikor a világűrben jártam a Blue Origin űrhajón. Hallottam, hogy megváltoztatja a világról alkotott nézőpontunkat az, amikor a Földet a világűrből látjuk. Ugyanakkor nem voltam felkészülve arra, hogy ez mennyire igaz lehet" - mondta Bezos felajánlása hétfői bejelentésekor.



"Itt lent élve, a világ és légköre hatalmasnak és stabilnak tűnik. De a világűrből visszanézve a Földre, a légkör ritka és a világ véges. Mindkettő szép, de törékeny" - tette hozzá.



Bezos elmondta, hogy adománya segíteni fogja kiterjeszteni, kezelni és megfigyelni a védett területeket, miközben az őslakosokat és a helyi közösségeket a biológiai sokszínűség védelmére irányuló erőfeszítések középpontjába helyezi.



A New Yorkban folyó klímahét alkalmából meghirdetett felajánlásból már idén megkezdik szétosztani az adományokat.



Bezos közölte, hogy bejelentése az első része alapja háromrészes természetvédelmi stratégiájának, amely az ökoszisztémák helyreállítását és a élelmiszerrendszer átalakítását is szolgálni fogja.