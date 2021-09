Koronavírus-járvány

Két különböző oltással is be lehet utazni Angliába

Azok a beutazók is teljesen beoltottnak számítanak, akik a koronavírus elleni oltás két dózisát két különböző oltóanyagból kapták meg. 2021.09.22

A brit kormány szerdai tájékoztatása szerint azok a beutazók is teljesen beoltottnak számítanak, akik a koronavírus elleni oltás két dózisát két különböző oltóanyagból kapták meg, így ők is karanténkötelezettség nélkül beléphetnek külföldről Angliába.



A brit egészségügyi minisztérium és a közlekedési tárca tisztázó jellegű ismertetése szerint a beutazási szabályok október 4-én esedékes változásáig a két különböző vakcina használata abban az esetben számít teljes körű immunizációnak, ha mindkét oltóanyag szerepel a brit, az európai uniós, illetve az amerikai gyógyszerfelügyeleti hatóságok által jóváhagyott vakcinák listáján.



London a minap bejelentette, hogy október 4-étől nem kell koronavírustesztet elvégeztetniük az angliai beutazás előtt azoknak, akik mindkét oltási dózist megkapták.



Az egészségügyi és a közlekedési minisztérium szerdai kiegészítő tájékoztatása szerint a tesztelési előírás októberi enyhítése után is érvényes lesz az a szabály, hogy teljes körű oltottságnak számít a különböző vakcinákból beadott két oltási dózis, és attól a dátumtól kezdve a brit kormány ki is terjeszti azoknak az országoknak a listáját, amelyek gyógyszerfelügyeleti engedélyeit elismeri.



Így teljes körűen beoltottnak számítanak a jövő hónap elejétől azok a beutazók is, akik például az első dózist Japánban, Ausztráliában vagy Nagy-Britanniában, a másodikat az Egyesült Államokban, az Európai Unióban vagy Kanadában kapták meg.



Az alkalmazott vakcinapárosítás lehet például az Oxford/AstraZeneca-, a Pfizer-BioNTech- és a Moderna-oltóanyagok bármilyen kombinációja.



Az egy komponensű oltóanyagok - például a Janssené - esetében értelemszerűen egy oltási adag beadása is teljes körű immunizációnak számít - hangsúlyozza a két brit szakminisztérium szerdai tájékoztatása.



A brit kormány által a külföldi utazások szabályozásában bejelentett módosítás alapján október 4-től megszűnik a zöld és a sárga járványkockázati besorolás - az utóbbiba tartozik jelenleg Magyarország is -, és csak a vörös kategória marad meg.



Az angliai beutazás előtti koronavírusteszt kötelmének feloldása azokra vonatkozik majd, akik nem vörös kategóriás országokból érkeznek, és az angliai beutazás időpontja előtt legalább két héttel az oltás mindkét adagját megkapták.



Október végétől a nemzetközileg elismert vakcinákkal teljesen beoltott, nem vörös kategóriás országokból érkezők számára megszűnik az angliai érkezés utáni második napon elvégzendő PCR-teszt kötelme is, és ehelyett az olcsóbb gyorsteszt (lateral flow test) elvégzése is elégséges lesz.



Ha ez pozitívnak bizonyul, akkor el kell végeztetni egy PCR-tesztet, de a jelenlegi szabályozástól eltérően ez ingyenes lesz.