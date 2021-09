Tengeralattjáró-ügy

Franciaország és India közösen kíván fellépni az indiai-csendes-óceáni térségben

Párizs azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy az értesítése nélkül kötött új szövetséget Ausztráliával és Nagy-Britanniával. 2021.09.21 18:33 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Franciaország és Indiai közösen kíván fellépni egy mindenki számára nyitott indiai-csendes-óceáni térségben - közölte kedden a francia elnöki hivatal Emmanuel Macron államfő és Narendra Modi indiai miniszterelnök telefonmegbeszélését követően.



A francia elnök "emlékeztetett arra, hogy Franciaország elkötelezett abban, hogy Indiai stratégiai autonómiája megerősödjön, beleértve az ipari és technológiai alapokat is, a két stratégiai partner között a kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapuló erős kapcsolat keretében".



A telefonbeszélgetésre azt követően került sor, hogy Párizs azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy az értesítése nélkül kötött új szövetséget Ausztráliával és Nagy-Britanniával, amelynek keretében egyebek mellett Ausztrália amerikai atommeghajtású tengeralattjárókat vásárol, Franciaországgal pedig felmondta a hagyományos tengeralattjárók szállítására néhány éve kötött nagyértékű szerződést.



A Elysée-palota közleménye nem utal közvetlenül a diplomáciai válságra, de hangsúlyozza, hogy a Párizs és Új Delhi közötti közeledés "célja a regionális stabilitás és a jog érvényesítésének erősítése, bármilyen formájú hegemónia teljes kizárásával" az Indiai-csendes-óceáni térségben, amely jelenleg az amerikai és kínai óriásvállalatok közötti feszültségek színtere.



A két ország közötti közeledés Párizs szerint "az európai-indiai kapcsolatrendszerbe és az indiai-csendes-óceáni térségben folyó európai munkálatokba illeszkedik". "A kétoldalú együttműködést minden területen, elsősorban gazdasági téren erősíteni kell" - szögezte le az elnöki hivatal.



Az elmúlt években Franciaország számos megállapodás között Indiával: Rafale típusú vadászgépek eladásáról, közös hadműveletekről az Indiai-óceánban, és a Dzsibutiban, a Réunion szigetén és az Egyesült Arab Emirátusokban található katonai bázisát megnyitotta az indiai tengerészet számára.



Az elnöki hivatal azt is jelezte, hogy a francia és az indiai vezetők között rendszeres az egyeztetés a G20-as országcsoport október végi római találkozója és a novemberben a skóciai Glasgow-ban rendezendő klímavédelmi csúcstalálkozó előtt.



Jean-Yves Le Drian kedden találkozik indiai kollégájával az ENSZ-közgyűlés idei ülésszakán New Yorkban. Francia és amerikai bejelentés szerint Emmanuel Macron pedig a közeljövőben tárgyal Joe Biden amerikai elnökkel az Ausztráliával megkötött amerikai tengeralattjáró-eladási szerződés kapcsán.