Koronavírus-járvány

Ebben az országban az otthonról dolgozóknak is védettségi igazolással kell rendelkezniük

Azoknak is védettségi igazolással kell rendelkezniük Szlovéniában, akik otthonról végzik a munkájukat - közölte a Munka- és Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium kedden, a kormány korábbi rendeletét értelmezve.



A tárca kiemelte: a kabinet által elfogadott rendelet szerint minden olyan személynek rendelkeznie kell oltási vagy gyógyultsági igazolással, illetve negatív teszttel, aki közvetlen kapcsolatba lép másokkal, olyan intézményben dolgozik, vagy olyan tevékenységet folytat, ahol fennáll a vírus terjedésének veszélye. A kivételek között pedig nem szerepel az otthoni munkavégzés - tették hozzá.



Ezért azoknak is, akik otthonról dolgoznak, hetente kell koronavírus-tesztet végezniük, az eredményről pedig értesíteniük kell a munkáltatójukat.



A ljubljanai kormány döntése értelmében múlt szerdától az állami és a magánszektorban egyaránt mindenkinek rendelkeznie kell QR-kóddal ellátott Covid-igazolvánnyal. Ez vonatkozik az ügyfelekre is. Bárki bármilyen szolgáltatást vesz igénybe, ahhoz védettségi igazolást kell felmutatnia. Kivételt képeznek az alapvető élelmiszereket forgalmazó üzletek, illetve gyógyszertárak, de csakis abban az esetben, ha nem bevásárlóközpontokban működnek.



Novembertől az állami hivatalokban pedig már nem lesz elég a negatív teszt. Csakis oltási vagy gyógyulást tanúsító igazolással végezhetik munkájukat a dolgozók.



A szigorítások hatására az elmúlt egy héten nőtt a beoltottak száma Szlovéniában. A valamivel több mint kétmillió lakosú országban eddig 1 093 723-an kaptak védőoltást, közülük 971 401-en már a második adagot is. Ez az oltásra jogosult lakosság 52, illetve 46 százaléka. Keddre 1308 új koronavírus-fertőzöttet szűrtek ki az országban. A vírus okozta Covid-19 betegség szövődményeiben az elmúlt napon három beteg halt meg. A koronavírusos betegek közül 377-en vannak kórházban, százan intenzív osztályon.



A szomszédos Horvátországban az elmúlt 24 órában 1037 új esetet azonosítottak. A vírus okozta betegségben az elmúlt napon 12-en haltak meg. Kórházban 689 beteget ápolnak, 88-an vannak lélegeztetőgépen.



A valamivel több mint négymillió lelket számláló Horvátországban eddig 1 785 666-an kaptak védőoltást - a jogosultak 44, a felnőtt lakosság 52,8 százaléka -, közülük 1 674 528-an már a második adagot is megkapták.