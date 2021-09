Diplomácia

Kreml: Putyin nem vesz részt a Biden kezdeményezte tanácskozáson

2021.09.20 15:23 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nem tervezi Vlagyimir Putyin orosz elnök, hogy részt vegyen az amerikai hivatali partnere, Joe Biden által a Covid-19 elleni küzdelem ügyében kezdeményezett virtuális csúcstalálkozón - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak hétfőn Moszkvában.



"Részvételünk szintjét diplomáciai csatornákon fogjuk meghatározni" - mondta a szóvivő.



A szerdára beütemezett csúcstalálkozón a Fehér Ház korábbi közlése szerint az Egyesült Államok szeretné elérni annak elismerését, hogy a koronavírus terjedése elleni győzelemhez be kell oltani a Föld lakosságának 70 százalékát.



Peszkov azt is elmondta, hogy Putyin, aki a környezetében észlelt többtucatnyi megbetegedésre hivatkozva múlt kedden karanténba vonult, ugyan "kitűnően érzi magát", de még ezen a héten is elkülönülésben marad és videokonferencia révén fog részt venni az eseményeken.



A napi növekmény 0,27 százalék, az új esetek 7,4 százaléka volt tünetmentes. Az országban 585 002 aktív esetet tartanak számon. A halottak száma 778-cal 198 996-ra, a felépülteké pedig 11 992-vel 6 510 674-re nőtt.



Oroszországban a járvány kezdete óta több mint 187 millió, az elmúlt napon pedig 407 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Koronavírus-fertőzés gyanújával jelenleg 1 149 157 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.