Alkotmányozó többségének megtartásáról tett bejelentést az orosz kormánypárt

Az Egységes Oroszország kormánypárt az előzetes eredmények alapján 315 mandátumot szerzett meg a 450 fős orosz alsóházban, amivel megőrizte alkotmányozó többségét. 2021.09.20 11:53 MTI

Az Egységes Oroszország kormánypárt az előzetes eredmények alapján 315 mandátumot szerzett meg a 450 fős orosz alsóházban, amivel megőrizte alkotmányozó többségét - jelentette be Andrej Turcsak, a párt főtanácsának titkára hétfőn Moszkvában. Andrej Turcsak, a párt főtanácsának titkára szerint pártja listán 120, egyéniben pedig 195 mandátumot nyert el. A minősített többség megszerzéséhez 301 mandátumra van szükség.



A Központi Választási Bizottság az országos pártlistás szavazatok 95,05 százalékának megszámlálása alapján közölte, hogy az Egységes Oroszország 49,63 százalékkal vezet. Az eddigi állás szerint a kormánypárt listán 112, egyéniben pedig 199 mandátumhoz juthat.



A kommunisták 19,2, a liberális demokraták 7,48, az Igazságos Oroszország - Hazafiak - Az Igazságért pártiak 7,43, az Új Emberek pedig 5,4 százalékon áll a pártlistás szavazás alapján. A parlamenti bejutási küszöb öt százalék.



A Kreml radikális bírálói szerint a szavazást csalások sorozata árnyékolta be. Más szakértői vélemények szerint viszont a kormánypárt előtt már nyáron "megtisztították az utat" a választások magabiztos megnyeréséhez, több, esélyesnek tűnő ellenzéki jelölt bejegyzésének elutasításával, a most leleplezett törvénysértések pedig nem voltak rendszerszerűek. Három, Alekszej Navalnij ellenzéki politikushoz köthető szervezetet júliusban szélsőségesnek minősítettek és betiltottak Oroszországban, megfosztva ezzel meghatározó személyiségeiket a passzív választójoguktól.



A választásokon visszaszorult parlamenti pártok, a liberális demokraták és az Igazságos Oroszország "fekete technológiák" alkalmazására, az állami alkalmazottak adminisztratív mozgósítására, a kormánypárt anyagi fölényére és jogsértésekre panaszkodtak.



Az orosz belügyminisztérium közölte, hogy a választások alatt mintegy 210 ezer munkatársa volt szolgálatban. A tájékoztatás szerint a megtett lépések megakadályozták, hogy "a választás eredményét megváltoztatni képes közrendsértés" történhessen.



A szövetségi törvényhozással egyidejűleg az elmúlt három nap folyamán megválasztották 11 régió vezetőjét, és eldőlt 39 regionális törvényhozás mandátumainak sorsa is. (A 12. régióban, Dagesztánban október 14-én szavaznak majd az új elöljáróról a parlament.) Emellett az ország 85 régiójában 4474 referendumot tartottak.



Mind a két régióban, ahol közvetett, és mind a kilencben, ahol közvetlen választást tartottak, a hivatalban lévő vezető a posztján maradt. A Csecsenföldet kormányzó Ramzan Kadirov a szavazatok 99,7 százalékát kapta meg. A vele az Igazságos Oroszország jelöltjeként induló Isza Hadzsimuradov 0,15, a kommunista Halid Nakajev pedig 0,12 százalékot kapott.