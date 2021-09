Színes

Kötélen sétált át a Szajna fölött egy francia artista - videó

A párizsi Eiffel-torony és a Szajna túlpartján álló Chaillot Színház között kifeszített kötélen egyensúlyozva sétált át a folyó fölött a híres francia artista, Nathan Paulin a hétvégén.



Paulin a hetvenméteres magasságban kifeszített kötélen 600 métert tett meg a francia kulturális örökség napja alkalmából szombaton. A mutatványt a folyó két partján ámuló, több ezres tömeg követte figyelemmel - számolt be róla a The Guardian.



A 27 éves artista biztonsági hevederrel rögzítve lassan, mezítláb haladt az Eiffel-torony és a Chaillot színház között a folyón át kifeszített kötélen. Út közben tartott néhány szünetet, amikor a kötélen ülve vagy fekve megállt.



"Nem volt könnyű a 600 méteres séta, a koncentrálás, miközben annyi minden zajlott körülöttem, és nagy volt a feszültség is, de akkor is csodálatos volt" - mesélte, miután befejezte a mutatványt.



Paulin, aki számos világrekordot beállított már, azért választotta a francia kulturális örökség napját, mert ilyenkor számos olyan épületet és emlékművet is megnézhet a közönség, amely egyébként zárva van a látogatók előtt.



Az artista elmondta, hogy egyfelől valami szépet akart bemutatni és megosztani a nézőkkel, másfelől új perspektívából akarta ráirányítani a figyelmet a kulturális örökségre. "Az örökséget életre kell kelteni" - fogalmazott.



Paulin 2017-ben már átsétált egyszer a Szajna fölött kötélen az örökség napján.