Romániában egy nap alatt több mint ötezerrel emelkedett a fertőzöttek száma

Gyorsuló ütemben emelkedik a járványgörbe Romániában: szombaton meghaladta az ötezret a 24 óra alatt újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzések száma.

A stratégiai kommunikációs törzs (GCS) által közölt 5388 új fertőzés ugrásszerű növekedést jelent az e heti 4000-4500 közötti esetszámokhoz képest, és több mint kétszerese az utóbbi két hét átlagának. Szombaton 97 koronavírusos beteg haláláról számolt be a GCS, ez is több mint duplája a kéthetes mozgóátlagnak.



Romániában alig több mint egy hete lépte át a napi fertőzések száma a 2500-as küszöböt. A kórházban ápolt fertőzöttek száma azóta több mint másfélszeresére emelkedett, és a 7000-et közelíti. Csaknem 800 súlyos állapotban lévő fertőzöttet (köztük 16 gyereket) az intenzív osztályon ápolnak.



Valeriu Gheorghita katonaorvos, az oltási kampány koordinátora egy péntek esti televíziós műsorban elmondta: a járványügyi hatóságok előrejelzése szerint október első hetében a - jelenleg 3000 körüli - átlagos napi esetszám elérheti a 7000-et, de a csúcsértékek a tízezret is meghaladhatják, október közepén pedig már 17 ezres heti átlaggal és napi 20 ezer új fertőzés feletti csúcsértékekkel számolnak a 19,3 millió lakosú Romániában.