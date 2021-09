Műemlékvédelem

Notre-Dame - Befejeződött a katedrális szerkezeti biztosítása

2021.09.18 18:43 MTI

Befejeződtek a két és fél évvel ezelőtt tűzvészt szenvedett párizsi Notre-Dame-székesegyház épületstabilizálási munkálatai, s megkezdődhetnek a tényleges helyreállítási munkálatok - közölték szombaton illetékesek.



"A párizsi Notre-Dame-székesegyházban a szerkezeti biztosítási munkálatok -, amelyek a tűzvész másnapján, 2019. április 16-án kezdődtek -, a megjelölt határidőre befejeződtek" - olvasható a kulturális örökségért felelős állami intézmény közleményében.



Az illetékesek szerint a katedrális most már teljesen biztonságos, a helyreállítási munkálatok előkészülete megkezdődött, s a tényleges helyreállítás kezdete télen várható.



A székesegyházban 2019. április 15-én csaptak fel a lángok, elpusztítva a tetőzetet és a huszártornyot. Tavaly befejeződött a tűzvész nyomán leomlott huszártorony körüli deformálódott állványzat elbontása, és ezzel elhárult az omlásveszély.



Emmanuel Macron elnök két évvel ezelőtt ígéretet tett arra, hogy a székesegyházat öt éven belül helyreállítják. Az már biztos, hogy a munkálatok öt év alatt teljesen nem fejeződnek be. A tűz másnapján megkezdett épületstabilizálási munkát a munkásokat fenyegető ólommérgezés veszélye miatt 2019 júliusában három hétre leállították, aztán ősszel és télen a viharok nehezítették a munkát, majd a koronavírus-járvány késleltette a helyreállítást.



A felújítást vezető kormánybiztos, Jean Louis Georgelin ugyanakkor többször is jelezte, hogy 2024. április 16-án meg lehet tartani az első misét a templomban. A kormánybiztos a napokban írja ki a közbeszerzési pályázatot a helyreállítási munkálatokat végző vállalkozásoknak, s még szeptemberben megkezdődik a székesegyház belső falainak és a talajnak a megtisztítása.