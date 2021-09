Koronavírus-járvány

Valódi vakcina mellett költségtérítést is kapnak egy németországi oltási botrány kárvallottjai

Szabályos dózisú vakcina mellett költségtérítést is felajánlottak a hatóságok Németországban több mint tízezer embernek, aki egy ápolónő manipulációja miatt sóoldatot vagy túl alacsony dózist kaphatott az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) okozta betegségtől (Covid-19) védő oltásból.



A Norddeutscher Rundfunk (NDR) regionális közszolgálati médiatársaság pénteki jelentése szerint az ország északnyugati részén fekvő Friesland járásban már 10 183 embert szólítottak fel a védőoltás megismétlésére, és egy új felhívásban költségtérítést is felajánlottak. Akinek egy oltást kell újra felvennie, 35 eurót kaphat, és 50 euró jár, ha két adagot kell beadatni.



Az oltást azért kell megismételni, mert a Schortens nevű településen működő oltóközpont egyik ápolónője beismerte, hogy véletlenül összetört egy ampulla vakcinát, de hibáját nem jelentette, hanem elhasznált ampullákból szívta fel a maradékot hat fecskendőbe.



Az áprilisban történt eset után az ápolónőt elbocsátották és eljárást indítottak ellene. A rendőrség több hónapig tartó nyomozással megállapította, hogy rendszeresen manipulálhatott a szérummal. Ezért a járási közigazgatási hivatal mindenkit visszahívott az oltás megismétlésére, aki a testi sértéssel gyanúsított ápolónő tevékenysége idején kapott oltást a központban.



A botrány kezdetén a hatóságok arról számoltak be, hogy az ápolónő vallomása alapján a kárvallottak kizárólag sóoldatot kaphattak vakcina helyett. Időközben pontosították az adatokat, az új változat szól arról, hogy az ápolónő elhasznált ampullákból származó maradékkal keverte az oltóanyag hígítására használt oldatot.



Az érintettek száma és az eset pontos körülményei mellett a háttér is bizonytalan. Meglehet, hogy nem rossz mozdulatról, hanem politikai indítékról van szó. Az ügy feltárásán dolgozó nyomozócsoport nem zárja ki, hogy az oltásellenesség, vagy legalábbis az oltással szembeni kritikus viszonyulás volt az igazi motiváció. Erre utal az ápolónő több bejegyzése közösségi portálokon. A gyanúsított ügyvédje útján tagadta ezt az indítékot.



Németországban a szövetségi kormány pénteki összesítése szerint a 266 napja tartó oltási kampányban 105,2 millió adag vakcinát adtak be. Legalább egy adagot a lakosság 67 százaléka - 55 703 730 ember - kapott, teljes oltással a lakosság 62,8 százaléka - 52 245 087 - ember rendelkezik.