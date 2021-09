Oroszország

Eltűnt a Navalnij-alkalmazás az App Store és a Google Play kínálatából

Eltűnt az "okos szavazás" funkciót is tartalmazó, Navalnij elnevezésű alkalmazás az App Store és a Google Play áruház kínálatából az orosz parlamenti és regionális választások első napjára. 2021.09.17 10:38 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Dozsgy orosz ellenzéki online televízió szerint az applikáció péntek reggel a Google Play komputeres változatából még letölthető volt, ám minden más elérhetősége megszűnt.



Alekszej Navalnij ellenzéki politikus támogatói "okos szavazás" elnevezéssel projektet indítottak a választókörzetekben a kormányzó Egységes Oroszország pártéval szemben legesélyesebb jelölt támogatására. Szerdán a Navalnij-csapat közzétette a 225 választási körzetre vonatkozó szavazási ajánláslistáját, amely 137 kommunista, 48 az Igazságos Oroszország - Hazafiak - Az Igazságért párthoz tartozó és 20 liberális demokrata jelölt, valamint mások nevét tartalmazta.



Az orosz tömegtájékoztatási és távközlési felügyelet (Roszkomnadzor) augusztus 20-án az "okos szavazásban" történő részvételre vonatkozó instrukciók eltávolítására szólított fel több - főleg amerikai - IT-céget, figyelmeztetve őket, hogy az Oroszországban szélsőségesnek minősített és betiltott Korrupcióellenes Küzdelem Alapítvány (FBK) nevű szervezet projektjéről van szó. Mivel ennek nem tettek eleget, az orosz külügyminisztérium bekérette az Egyesült Államok moszkvai nagykövetét, akivel közölték, hogy "kategorikusan elfogadhatatlan" az orosz belügyekbe történő beavatkozás. A tárca szerint az amerikai misszióvezetőnek a beavatkozást alátámasztó bizonyítékokat adtak át akkor.



Csütörtökön az orosz parlamenti felsőház államszuverenitás-védelmi és külföldi beavatkozás elleni ideiglenes bizottságához bekérették az Apple és a Google képviselőit, akik a TASZSZ hírügynökség szerint nem tudtak magyarázatot adni arra, hogy miért nem távolították el webáruházaikból a Navalnij-alkalmazást. A tanácskozáson jelen voltak az orosz külügyminisztérium, a Központi Választási Bizottság és a Roszkomnadzor képviselői is.



A bizottság közleményében leszögezte: arra számít, hogy a választások kezdetéig mindkét cég orvosolja az orosz fél kifogásait, ellenkező esetben ugyanis válaszintézkedéseket foganatosíthatnak, beleértve a vétkesek felelősségre vonását, és akár büntetőjogi eljárás is indulhat. A Roszkomnadzor bírságot helyezett kilátásba.



A Kommerszant című lap korábban Leonyid Volkovra, az Oroszországban június elején szélsőségesnek minősített és betiltott Navalnij-törzsek hálózatának koordinátorára hivatkozva azt írta, hogy a Navalnij alkalmazást Roman Rubanov, a Momentus Space munkatársa, az ugyancsak betiltott FBK volt igazgatója jegyeztette be 2014-ben. Az applikáció 2021-ben bővült ki az "okos szavazás" lehetőségeiről történő tájékoztatással. Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő szerint az applikáció kidolgozásában olyan emberek vettek részt, akik kapcsolatban állnak a Pentagonnal, azaz az amerikai védelmi minisztériummal.

Az orosz választók szeptember 17-19. között szavaznak a szövetségi parlament alsóházának új összetételéről. Ezzel egyidejűleg kilenc régió vezetőjét közvetlenül, háromét pedig közvetve választják meg, és eldől 39 regionális törvényhozás mandátumainak sorsa is.