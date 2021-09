Koronavírus-járvány

Egyelőre nem engedélyezi a Szputnyik-vakcinát sem az EMA, sem a WHO

Nem adja meg az ideiglenes forgalomba hozatali engedélyt az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) a Szputnyik-vakcinára - számolt be a hvg.hu a Moscow Times című lapra hivatkozva.



Jarbas Barbosa, a WHO regionális igazgató-helyettese azt mondta, a világszervezet májusi helyszíni ellenőrzése során több szabálytalanságra is bukkant az orosz oltóanyag gyártási folyamatánál. A csütörtöki döntés szerint pedig az engedélyeztetési folyamat csak azután indulhat újra, ha a szervezet szakértői elvégeztek legalább még egy helyszíni bejárást a vakcinát gyártó orosz üzemek valamelyikében.



A közleményükben arra is kitértek, hogy a Szputnyik fejlesztői továbbra sem adták át a vakcinához kapcsolódó, teljes körű adatbázist.



A vakcinát gyártó Gamaleja Intézet a döntésre reagálva saját közleményben hangsúlyozta: az ellenőröknek kifejezetten a gyártással kapcsolatban voltak aggályaik, a vakcina hatékonyságát, illetve biztonságosságát nem kérdőjelezték meg.