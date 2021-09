Történelem

Évtizedekkel vízbe dobása után ért partot Hawaiin egy japán palackposta

Japán középiskolások dobták a tengerbe 37 éve azt a vizespalackot, amely 6 ezer kilométerrel távolabb, Hawaiin sodródott partra idén nyáron - írta The Guardian online kiadása pénteken.



A Csiba prefektúrában lévő Csosi középiskola természettudományi klubjának diákjai 1984-ben dobták a vízbe a vizespalackot az óceáni áramlatokat vizsgáló projektjük részeként - idézte a brit Guardian a japán Mainicsi újság riportját.



A gimnazisták 750 palackot vetettek az óceánba a Tokióhoz közeli Mijakedzsima szigeten 1984 és 1985 között.



Utoljára 2002-ben találtak egyet a délnyugati Kagosima prefektúrához tartozó Kikaidzsima szigeten.



Idén júniusban a kilencéves Abbie Graham a hawaii Paradise Park sziklás tengerpartján bukkant egy palackra, melyben japánul, angolul és portugálul kérték a megtalálót, hogy a mellékelt űrlapon lépjen kapcsolatba a középiskolával. Abbie szeptember elején a kitöltött űrlapot el is küldte a Csosi középiskolának egy rajz kíséretében, mely őt magát és testvérét ábrázolta szusievés közben.



Hajasi Dzsun, az iskola igazgatóhelyettese szerdán elmondta, úgy gondolták, az utolsó palackot Kikadzsimán fogták ki. "Nem hittük volna, hogy még 37 év múlva is felbukkan egy" - tette hozzá.



1985 óta 17 helyen, köztük a Fülöp-szigeteken, Kínában, az Egyesült Államok nyugati partjain és Okinaván is kerültek elő a palackjaik közül.



A kilencéves megtaláló nagyon élvezte a kalandot. A Hawaii Tribune-Heraldnak elmondta, szeretne újabb palackokat találni.