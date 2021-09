Koronavírus-járvány

A francia elnök szerint hamarosan feloldhatók a korlátozások

Emmanuel Macron francia államfő csütörtökön úgy vélte, hogy a koronavírus-járvány mutatóinak folyamatos javulása miatt el lehet kezdeni gondolkodni a korlátozások feloldásáról, beleértve a védettségi igazolás használatát is. 2021.09.16 18:57 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Olivier Véran egészségügyi miniszter eközben azt közölte, hogy a 2,7 millió egészségügyi dolgozó közül mintegy háromezer munkaviszonyát felfüggesztették azért, mert nem vették fel a koronavírus elleni oltás legalább első adagját.



"Amint az egészségügyi feltételek megengedik, és látva a számokat, ez már nem is olyan sokára lehet, azokon a területeken, ahol a vírus kevésbé terjed, feloldhatjuk a korlátozásokat, és normálisan folytathatjuk az életet" - mondta az elnök egy vidéki látogatásán. Utalt rá, hogy első lépésben várhatóan az éttermekben és a kulturális intézményekben szűnhet majd meg a védettségi igazolás használata, ezeken a helyeken "gyakorlatilag már nem terjed a vírus". Pontos időpontot nem mondott, s azt is jelezte, hogy a következő három hétben még nem várhatók enyhítések.



A vírussal szembeni védettséget igazoló dokumentumot (oltási igazolás vagy 72 óránál nem régebbi negatív teszt) a jelenleg hatályos törvények szerint augusztus 9. óta és november 15-ig kötelező bemutatni a legalább ötven főt fogadó nyilvános helyeken, így a vendéglátóhelyeken, beleértve a teraszokat is, a vonatokon és a távolsági buszokon, a kórházakban, valamint a kulturális intézményekben, mozikban, színházakban, koncerttermekben. Emellett a maszkviselés is kötelező minden zárt térben 11 éves kor felett.



A járványnak a fertőzőbb delta variáns miatti negyedik hulláma a nyár elején robbant be, akkor jelentősen megemelkedett a napi esetszám, s a tetőzéskor meghaladta a 30 ezret, de kórházba csak harmadannyian kerültek, mint az előző járványhullámok idején. A mutatók augusztus közepe óta javuló tendenciát mutatnak, s a szeptemberi eleji iskolakezdés miatt sem nőtt meg újból a napi esetszám.



Az egészségügyi ellátás folyamatosságát egyelőre az sem hátráltatja, hogy szerdán életbe lépett az egészségügyben dolgozók számára a koronavírus elleni oltás felvételének kötelezettségét előíró intézkedés, amely mintegy 2,7 millió embert érint.



Olivier Véran egészségügyi miniszter csütörtökön elmondta: megközelítőleg háromezer egészségügyi dolgozót felfüggesztettek, mert nem vették fel a koronavírus elleni oltás első adagját szeptember 15-ig.



A kórházi dolgozók, a szociális intézményekben és idősotthonokban dolgozók, az otthoni ellátásban segítők, a tűzoltók és a mentők számára az augusztus 9-én életbe lépett törvény szeptember 15-ig jelölte meg a határidőt az első oltás felvételére. Ennek hiányában a munkaviszony felfüggeszthető. Az oltás alól csak az mentesülhet, aki rendelkezik orvosi ellenjavaslattal annak érdekében, hogy továbbra is folytathassa a munkáját.



"Előző nap mintegy háromezer olyan ember felfüggesztésről kaptunk hírt az egészségügyi vagy szociális intézményekből, akik még nem kezdték meg az oltási folyamatot" - mondta a miniszter az RTL rádióban, hozzátéve, hogy néhány tucatnyian felmondtak a kötelező oltás miatt.

A tárcavezető ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy az egészségügyben 2,7 millióan dolgoznak, az ellátás továbbra is mindenhol biztosított.



Olivier Véran jelezte, hogy a felfüggesztések többsége időszakos és "elsősorban a technikai vagy adminisztratív személyzetet érinti", kevés közöttük az orvos vagy ápoló.



Az egészségügyi tárca adatai szerint szeptember 12-ig az egészségügyi dolgozók 90 százaléka kapta meg az első védőoltást, míg a teljes lakosságnak a háromnegyede.



A kórházban ápolt fertőzöttek száma a hét elején 10 ezer alá csökkent, s közülük kevesebb mint kétezren vannak súlyos állapotban. A naponta feltárt új esetek számának múlt heti átlaga már csak 9 ezer volt, 100 ezer lakosra 99 fertőzött jut (250 a riasztási szint). A pozitív tesztek aránya 1,9 százalék, a reprodukciós ráta 0,7, azaz nem minden fertőzött adja tovább a vírust.



A 67 millió lelket számláló országban a teljes lakosság csaknem háromnegyede, a 12 éven felüliek 85 százaléka megkapta a koronavírus-elleni oltás első adagját, s 47 millió ember, a 12 éven felüliek 80 százaléka már a második dózist is felvette.