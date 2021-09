Dánia

Egy fiatal lány szerelmes lett az életfogytiglanra ítélt kéjgyilkosba, a dán kormány nem nézi jó szemmel

Korlátozná az életfogytiglani szabadságvesztésre ítélt rabok új romantikus kapcsolatait a dán kormány: egy új törvénytervezet értelmében a fogvatartottak a börtönbüntetésük első tíz évében csak a hozzájuk már közel álló személyekkel léphetnének kapcsolatba.



A dán kabinet azt reméli, a tilalom elejét veszi annak, hogy a bűnözőknek "rajongói" legyenek. A tervezetet azt követően fogalmazták meg, hogy kiderült: egy 17 éves lány beleszeretett a brutális kéjgyilkosságért börtönbüntetését töltő Peter Madsen feltalálóba, rakétakonstruktőrbe - írja a BBC News.



Madsen 2017 augusztusában beteges szexuális fantáziái kiélése céljából kegyetlenül megkínozta és meggyilkolta Kim Wall svéd újságírónőt a saját maga által épített tengeralattjárón. A holttestet feldarabolta és a tengerbe dobta. A férfit 2018-ban ítélték életfogytiglani börtönre.



Cammilla Kürstein, aki azt állította, hogy szerelmes lett a gyilkosba, két évig levelezett és telefonálgatott Madsennel. Féltékeny is lett, amikor a bebörtönzött férfi 2020-ban elvette a 39 éves orosz Jenny Curpent.



Nick Haekkerup igazságügyi miniszter közleményében leszögezte: ezeknek a kapcsolatoknak véget kell vetni. Hozzátette: az elítélt bűnözők "nem használhatják börtöneinket randevúközpontként vagy olyan médiafelületként, ahol bűncselekményeikkel henceghetnek".



Az új törvényjavaslat véget vet annak is, hogy a hosszú ideig fogva tartottak szabadon posztolhassanak a közösségi médiában bűncselekményeikről, vagy podcastokban beszélhessenek azokról. Madsen 2018-ban egy dán dokumentumfilmben ismerte be Wall meggyilkolását.



A törvény azt is előírja majd, hogy a fogvatartottaknak a jelenlegi két vagy négy év helyett tíz évet kell letölteniük a büntetésükből, mielőtt az ideiglenes szabadlábra helyezésüket fontolóra vennék.