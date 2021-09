Koronavírus-járvány

Az ukrán egészségügyi miniszter elismerte, hogy hamisítják Ukrajnában a Covid-igazolásokat

Viktor Ljasko egészségügyi miniszter elismerte, hogy hamisítják a koronavírus elleni oltási és más Covid-igazolásokat Ukrajnában.



Csütörtökön az egyik televíziónak nyilatkozva kijelentette, hogy éppúgy hamisíthatók a papír alapú dokumentumok, mint bármely más szokványos igazolvány. A "Gyija" elnevezésű internetes portálon kiállított elektronikus igazolások hamisítása azonban szavai szerint "lehetetlen, mert ott minden jól működik".



Hangsúlyozta, hogy Ukrajnában a koronavírus elleni vakcina felvétele önkéntes és ingyenes, ugyanakkor az oltás felvételét "menőnek" nevezte, a vakcinaellenes propaganda terjesztőinek pedig azt üzente, hogy járjanak végig egy kórházi fertőző osztályt, vagy beszélgessenek el Covid-betegek hozzátartozóival.



A lejáró szavatosságú vakcinákkal kapcsolatban Ljasko közölte: mindent megtesznek azért, hogy az országban készleten lévő összes oltóanyagot az országban felhasználják. Ha azonban valamely oltóanyag esetében előreláthatóan ez nem sikerül, azt felajánlják más országoknak. Biztosított afelől, hogy lejárt szavatosságú oltóanyagot nem adnak be senkinek, megsemmisítik azokat.



A miniszter elmondta, hogy a jövő évi állami költségvetési javaslatban - amelyet a kormány a héten fogadott el - 197,2 milliárd hrivnyát, azaz csaknem 2,3 milliárd forintot különítettek el az egészségügyi szféra számára. Ez 35,8 milliárd hrivnyával (399 milliárd forint) haladja meg az ideit. Ebből 2,6 milliárd hrivnyát (29 milliárd forint) terveznek koronavírus elleni vakcinák vásárlására.



Közben az UNIAN hírügynökség jelentése szerint a nyugat-ukrajnai Voliny megyében három iskolában és egy óvodában alakult ki járványgóc. A legtöbben, húszan, a megye egyik óvodájában betegedtek meg, az iskolákban kevesebben. Utóbbiakban emiatt áttértek a távoktatásra. A romániai határnál lévő Csernyivci megyében jelenleg 112 koronavírusos beteg gyermek van, csaknem harminc közülük kórházban, két fertőzésgyanús újszülött pedig lélegeztetőgépen.



Ukrajnában csütörtökre 5744 esettel 2 331 540-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. A növekmény több mint 1100-zal haladta meg az előző napiét. Az elhunytak száma 101-gyel 54 651-re, az aktív betegeké pedig több mint négyezerrel 50 260-ra emelkedett.



Az egészségügyi tárca legfrissebb adatai szerint az oltási kampány februári kezdete óta 6 097 685-en kapták meg valamely védőoltás első, 5 009 066-an a második dózisát is a mintegy 42 millió lakosú Ukrajnában. Szerdán 118 786 embert oltottak be az országban.