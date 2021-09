Terrorizmus

Merényletek Párizsban: Abdeslam az Iszlám Állam elleni francia katonai beavatkozással indokolta a terrortámadást

Franciaországnak az Iszlám Állam terrorszervezet elleni katonai szerepvállalásával indokolta a 2015. november 13-i, 130 halálos áldozatot követelő párizsi merényletsorozatot Salah Abdeslam, a támadást elkövető terrorkommandó egyetlen életben maradt tagja szerdán a párizsi esküdtszék előtt.



"Franciaországot támadtuk meg, a lakosságot, civileket vettünk célba, de ebben nem volt semmi személyes" - jelentette ki a 32 éves francia-marokkói fővádlott.



"Nem az a cél, hogy újra megforgassuk a kést a sebben, hanem az, hogy őszinték legyünk" - mondta nyugodt hangon. "A francia repülőgépek, amelyek az Iszlám Államot bombázzák, nem tesznek különbséget férfi, nő és gyerek között. Azt akartuk, hogy Franciaország ugyanazt a fájdalmat élje át, amit mi" - tette hozzá.



A merénysorozat ügyében egy hete kezdődött perben a bizonyítási eljárás előtt az esküdtszék elnöke mind a 14 jelenlévő vádlottnak szót adott annak érdekében, hogy "spontán nyilatkozatot" tegyenek az ellenük felhozott vádpontokról.



"Jó napot kívánok mindenkinek. Hogyan is kezdjem?" - fogalmazott Salah Abdeslam megfontoltan, ami teljes ellentétben állt az első tárgyalási napokon tanúsított provokatív magatartásával.



A fővádlott mintegy öt percen át beszélt arról, hogy azok, akiket az esküdtszék előtt eddig tanúvallomást tett nyomozók "terroristáknak, dzsihadistáknak, radikalizáltnak" neveztek, azok valójában olyan "muzulmánok", akik az "autentikus iszlámot" képviselik.



"Francois Hollande (volt francia elnök) azt mondta, hogy az értékei miatt támadtuk meg Franciaországot, de ez hazugság. Francois Hollande tudta, hogy mit kockáztat, amikor arról döntött, hogy megtámadja az Iszlám Államot Szíriában. Tudta, hogy franciák is meg fognak halni" - vélte a fővádlott.



"Tudom, hogy egyeseket ledöbbenthet, amit mondok. De az a célom, hogy őszinte legyek azokkal szemben, akik elmondhatatlan fájdalmat élnek át. A minimum, hogy elmondjuk az igazságot. Gyakran hallom, hogy provokatőr vagyok, de ez nem igaz. Őszinte akarok lenni. Nem az a cél, hogy megbántsak bárkit is" - mondta Salah Abdeslam.



A hatalmas tárgyalóteremben a túlélők és az áldozatok hozzátartozói közül többen sírni kezdtek, mások rezzenéstelen arccal hallgatták a fővádlottat.

A hat évvel ezelőtti terrortámadásban a Stade de France nemzeti stadionnál három öngyilkos merénylő felrobbantotta magát, Párizs belvárosában egy másik háromtagú terrorkommandó lépett akcióba. A belvárosban hat kávéház, bár és étterem teraszán öltek meg 39 embert, miközben egy harmadik kommandó behatolt a Bataclan nevű koncertterembe, ahol három dzsihadista kilencven embert ölt meg és több mint 350-et megsebesített. A merényletsorozatot az Iszlám Állam terrorszervezet vállalta magára, amelynek egy Európában, mindenekelőtt Belgiumban kiépített csoportja hajtotta végre a támadásokat. Ugyanez a hálózat csapott le 2016. március 22-én Brüsszelben, ahol 32-en vesztették életüket.



A terroristák közül egyedül Salah Abdelam nem járt Szíriában, nem is kapott harci kiképzést. A nyomozás arra világított rá, hogy ő volt a logisztikai szervező Európában, ő bérelte a gépkocsikat, a lakásokat és szállította a terroristákat. Az viszont még nem egyértelmű, hogyan és miért maradt életben. Kihallgatása a kilenc hónapos perben a többi vádlotthoz hasonlóan csak 2022 elején várható.