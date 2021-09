Diplomácia

Orbán Szlovéniában: a közép-európai gazdasági térség gyorsabban jön ki a válságból

MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

A közép-európai gazdasági térség - benne Szlovénia és Magyarország - gyorsabban jön ki a válságból, mert kitartottak, nem építették le a kapacitásokat, tavaly is fejlesztettek és munkában maradtak az emberek - mondta Orbán Viktor miniszterelnök szerdán a szlovéniai Celjében.



A kormányfő az 53. MOS Nemzetközi Kisiparos és Vállalkozói Vásár megnyitóján tartott beszédében kiemelte: mindezt a legjobbkor tették, egy új korszak küszöbén, amelynek mindkét ország, Szlovénia és Magyarország is nyertese lehet. Magyarország készen áll a gyümölcsöző együttműködés folytatására - jelentette ki. Megjegyezte: a vásáron Magyarország 525 négyzetméteren állít ki, itt van 26 magyar cég.



A miniszterelnök hangsúlyozta: a magyarok és a szlovénok történetük leghatékonyabb együttműködését hozták létre. "Szlovéniára mindig mint egy hozzánk hasonló közép-európai országra tekintettünk", és ha együttműködünk, ha egyesítjük az erőinket, akkor mind a két ország az új világgazdasági korszak nyertesei közé fog tartozni a többi közép-európai országgal egyetemben.



Orbán Viktor kifejtette: új világgazdasági korszak kezdetén vagyunk, "a világjárvány felforgatta az életünket, nemcsak egészségügyi, hanem súlyos gazdasági válságot is okozott". A tavalyi év a világgazdaság "fekete éve" volt, globálisan 114 millió ember elvesztette az állását, 42 százalékkal estek vissza a beruházások és a világkereskedelem volumene több mint 5 százalékkal csökkent. Hozzátette: gyárak százait bezárták, nagy és erős nemzetközi vállalatok kapacitás-leépítésre kényszerültek, sok nemzetközi cég drámaian visszafogta tevékenységét, vagyis a világgazdaság minden szegmensében alapvetően alakultak, alakulnak át az erőviszonyok.



Úgy vélte, az idén megkezdődött új világgazdasági korszak rendkívül éles versennyel indul, amely a termelési kapacitások világszintű újraelosztásáról szól. A gyárakat ugyanis nem ott indítják újra, ahol bezárták őket, a kapacitások nem automatikusan ott épülnek újra, ahol korábban voltak - mutatott rá.



A kormányfő kiemelte: a befektetők új, nagyobb sikerrel kecsegtető helyszíneket keresnek, és Magyarország benevezett ebbe a versenybe. Azok az országok és térségek indulnak jó eséllyel, amelyek kitartottak a válság alatt, volt stratégiájuk, nem építették le a kapacitásokat, tavaly is fejlesztettek, és amely országokban munkában maradtak az emberek - magyarázta. Hozzáfűzte: a közép-európai gazdasági térség - benne Szlovénia és Magyarország - ilyen hely.

Arról is beszélt, hogy a magyarok számára Szlovénia sohasem a Nyugat-Balkánhoz tartozott, a magyar gondolkodásban ugyanis létezik egy nagy közép-európai gazdasági tér, amely "a lengyel tengerparttól húzódik le ide az Adriáig, egy kultúrkör, egy gazdasági térség, egy nagy közép-európai gazdasági térség, amely az igazi hátországát és biztonságát adja azoknak az országoknak", amelyek itt vannak. Ezért "mi Szlovéniára mindig, mint egy hozzánk hasonló közép-európai országra tekintettünk" és ha együttműködünk, ha egyesítjük az erőinket, akkor mind a két ország az új világgazdasági korszak nyertesei közé fog tartozni a többi közép-európai országgal egyetemben - mondta.



Közölte: Szlovénia első félévi gazdasági számai ezt világosan bizonyítják. Janez Jansa miniszterelnök és kormánya megteremtette a feltételeit annak, hogy Szlovénia "fantasztikus sebességgel térhessen vissza a korábbi gazdasági teljesítményének színvonalához" - fogalmazott.



Orbán Viktor kitért arra, hogy az elmúlt években a két ország együttműködése új dimenzióba került. Mióta Janez Jansa vezeti Szlovéniát, "a szlovén-magyar kapcsolatok visszatértek a kölcsönös tisztelet talajára, és ebből mind a két nemzet sokat profitál" - mondta.



Úgy látja, az idén minden bizonnyal megdől a kétoldalú kereskedelmi forgalom rekordja, a valaha volt legnagyobb kereskedelmi volument fogják elérni. A jövő év közepétől működik a villamosenergia-hálózatok összeköttetése, közös alapot hoztak létre a határmenti térségek fejlesztésére, nemzetközi tesztfolyosót építenek az önvezető autók tesztelésére, Magyarország készen áll a gázvezeték-hálózatok összekötésére, a legnagyobb magyar vállalatok pedig megjelentek a szlovén gazdaságban, a bankrendszerben és az üzemanyagellátásban is - közölte.



A kormányfő hangsúlyozta: a magyar-szlovén kereskedelmi mérleg Szlovéniának pozitív, a két ország közötti kereskedelemben Szlovénia nyer. De a volumennövekedés jó Magyarországnak is, ezért még egy ilyen mérleg mellett is Magyarország érdekelt a kereskedelmi volumen növelésében - mutatott rá.



Megjegyezte: 46 szlovén cég működik Magyarországon, várják a többit is.