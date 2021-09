Egyházfő

Ferenc pápa a sasvári pálos rendi kegyhelyen zárta szlovákiai látogatását

A misét a pápa a Szlovákia védőszentjeként tisztelt Fájdalmas Szűzanya szeptember 15-i ünnepnapján mutatta be, amely nemcsak egyházi, hanem állami ünnep, munkaszüneti nap is.

Népes magyar zarándokcsoport vett részt Ferenc pápa szlovákiai látogatása zárómiséjén a Fájdalmas Szűzanya pálos rendi kegyhelyén, ahol Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) titkára is részt vett a misén szerdán.



A misét a pápa a Szlovákia védőszentjeként tisztelt Fájdalmas Szűzanya szeptember 15-i ünnepnapján mutatta be, amely nemcsak egyházi, hanem állami ünnep, munkaszüneti nap is.



A Fájdalmas Szűzanya szobrát őrző templom alatti mezőn vatikáni források szerint mintegy ötvenezren gyűltek össze, ami a legmagasabb részvételi arány volt Ferenc pápa szlovákiai miséinek és más találkozóinak helyszínein.



Sasvár utcáin hosszú sorokban siettek az emberek a misére, közöttük hálózsákos fiatalok, gyermekes családok és nagyon sok idős is.



Ferenc pápa a szlovákiai látogatását lezáró homíliában utazása lógójára emlékeztetett, melyen egy út vonala látható, felette egy szívvel. Az egyházfő azt mondta: Szűz Mária annak a hitnek a jelképe, amely "úton halad, egyszerű és őszinte érzelmek vezetik". Úgy vélte, nem szabad engedni a "statikus" hit csábításának, amely megelégszik néhány szertartással vagy régi hagyománnyal, "váljon életetek az Isten és testvéreitek felé vezető szeretet-zarándoklattá".



Kijelentette, a hitet nem lehet "az életet édesítő cukorként" megélni.



Hangsúlyozta, hogy hasonló utat járó prófétákra van szüksége Szlovákiának is. Kifejtette, hogy a világban nem az ellenségesség, hanem a kimagaslás jelét kell követni, elsősorban a keresztényeknek, akik "életükkel az Evangélium szépségét tudják mutatni, akik párbeszédet szőnek ott, ahol egymásnak feszülnek az álláspontok, akik a testvériséget ragyogtatják ott, ahol a társadalom gyakran megosztott és ellenséges, valamint a személyes és csoportos érdekek kerekednek felül, valamint akik őrzik és védik az életet ott, ahol a halál logikája uralkodik".



A misén Veres András püspök képviselte a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciát (MKPK). A konferencia elnökeként a szabadtéri oltárnál a pápa közelében foglalt helyet.



Tóth Tamás az MKPK titkára az MTI-nek úgy nyilatkozott: a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) budapesti zárómiséje után a szlovákiai látogatást záró szertartáson is részt akartak venni. "Fontosnak tartottuk, hogy jelen legyünk, és ezzel is erősítsük a szlovák-magyar kapcsolatokat" - mondta.



Molnár Tamás, a pozsonyi magyar katolikus hívek lelkipásztora elmondta, hogy a misén elhangzott magyar nyelvű egyetemes könyörgést Vicián Tamás ministráns, pozsonyi egyetemista olvasta fel, akinek zakóján a NEK-kitűző volt látható. "Öröm számunkra hogy Budapesten ünnepelhettünk magyarként, és most itt lehetünk a magyar alapítású pálos rend Mária-kegyhelyén" - jelentette ki.

A népes cserkészcsapattal érkezett Farkas Zsolt, a szlovákiai Szőgyén plébánosa elmondta, hogy a sasvári kegyhely a szlovákok és a magyarság számára is jelentős, "hiszen a nagyszüleim is ide zarándokoltak, minden községben, családban megtalálható a Fájdalmas Szűz kegyszobra".



A pálos rend templomában látható Fájdalmas Szűzanya kegyszobrát 1564-ben Bakics Angelika, gróf Czobor Imre felesége állíttatta hálából, hogy Szűz Mária meghallgatta az imáját. A rend feloszlatása után a pálosok a 18. században távozni kényszerültek, majd 2017-től tértek vissza Sasvárra.